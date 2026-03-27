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La Juve investe sulla fascia destra: colpo a zero in Germania

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È migliorato molto dopo che l’anno scorso è stato costretto a rimanere fermo per quasi sei mesi”

La Juve si conferma come una delle società più attente e forti sul mercato dei cosiddetti prospetti. L’ultimo, ma non ultimo finito sotto la lente dei bianconeri gioca in Germania, per la precisione nel Colonia.

Stando a ‘KSTA.de’, nel mirino di Comolli e soci c’è David Furst. Trattasi di un terzino destro di soli 18 anni, attualmente nella rosa del Colonia U19. Il tedesco di origini congolesi si è molto contraddistinto negli ultimi mesi: tra le prestazioni migliori c’è quella fornita contro l’Inter in Youth League lo scorso 4 febbraio.

“È migliorato molto dopo essere stato costretto a rimanere fermo per quasi sei mesi l’anno scorso a causa di un infortunio (un problema alla schiena, ndr) – ha detto il suo allenatore Stefan Ruthenbeck – Ha buone doti di dribbling, sa accentrarsi e ha fatto un ulteriore salto di qualità”.

Il Colonia non vuole perderlo, ma la concorrenza è agguerrita e comprende pure la Juventus. Oltre che un investimento per il futuro, Furst rappresenta una grande occasione di mercato visto che il suo contratto scade a giugno.

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