Ahi Juve, Thuram può finire in Premier League: la destinazione

,Cambia di colpo il futuro di Khéphren Thuram: ecco cosa sta succedendo in queste ore in casa Juventus.
La Juve si prepara al prossimo impegno di campionato contro il Genoa ed è chiamata assolutamente a vincere, per non perdere ulteriore terreno dal quarto posto che vale la qualificazione alla Champions League 2026/2027. Proprio dal piazzamento finale, dipenderanno anche le strategie di mercato dei bianconeri in vista della nuova stagione.
Khéphren Thuram, ad esempio, potrebbe fare le valigie senza accesso alla massima competizione continentale per club. Il centrocampista francese è legato alla Juve da un contratto fino al 30 giugno 2029, ma dall’Inghilterra arrivano adesso pessime notizie per la Vecchia Signora: Manchester United e Liverpool – secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ – avrebbero infatti individuato proprio nel 25enne francese il rinforzo ideale in vista della prossima stagione.
La Juve non sembra disposta a provarsi di un calciatore così importante come Thuram, ma una eventuale asta inglese garantirebbe una plusvalenza notevole per le casse del club di corso Galileo Ferraris: come andrà a finire?