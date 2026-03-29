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Ahi Juve, Thuram può finire in Premier League: la destinazione

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,Cambia di colpo il futuro di Khéphren Thuram: ecco cosa sta succedendo in queste ore in casa Juventus.

La Juve si prepara al prossimo impegno di campionato contro il Genoa ed è chiamata assolutamente a vincere, per non perdere ulteriore terreno dal quarto posto che vale la qualificazione alla Champions League 2026/2027. Proprio dal piazzamento finale, dipenderanno anche le strategie di mercato dei bianconeri in vista della nuova stagione.

Juventus, le condizioni di Vlahovic e Thuram
Vlahovic e Thuram (Ansa) – Calciomercato.it

Khéphren Thuram, ad esempio, potrebbe fare le valigie senza accesso alla massima competizione continentale per club. Il centrocampista francese è legato alla Juve da un contratto fino al 30 giugno 2029, ma dall’Inghilterra arrivano adesso pessime notizie per la Vecchia Signora: Manchester United e Liverpool – secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ – avrebbero infatti individuato proprio nel 25enne francese il rinforzo ideale in vista della prossima stagione.

La Juve non sembra disposta a provarsi di un calciatore così importante come Thuram, ma una eventuale asta inglese garantirebbe una plusvalenza notevole per le casse del club di corso Galileo Ferraris: come andrà a finire?

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