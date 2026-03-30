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Lucca torna in Serie A, affare vicino: nuova maglia per il centravanti

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Dopo una prima parte di stagione deludente con la maglia del Napoli, Lorenzo Lucca si è trasferito in prestito al Nottingham Forest dove le cose non sono cambiate per la punta classe 2000 che è riuscita a mettere a segno una sola rete con la squadra inglese.

Lorenzo Lucca
Lorenzo Lucca verso il ritorno in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

Attualmente in lotta per la salvezza in Premier League, il Nottingham Forest non è intenzionato a riscattare il cartellino del centravanti che tornerà al Napoli alla fine della stagione, ma non per restare in azzurro.

Il destino dell’attaccante è quello di trovare una nuova sistemazione per il prossimo campionato con una squadra italiana che lo ha messo nel mirino, pronta a fare un tentativo per assicurarsi il suo cartellino. Stando a quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, Lorenzo Lucca sarebbe finito di nuovo nel mirino del Bologna, pronto a fare un tentativo per assicurarselo in prestito con diritto di riscatto.

Una soluzione che potrebbe accontentare anche il Napoli con il Bologna che potrebbe dover sostituire Thijs Dallinga, finito nella lista dei cedibili in vista della prossima estate.

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