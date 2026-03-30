Scambio Juve-Inter, c’entra Locatelli: l’annuncio

Nuove voci su un possibile scambio tra Juventus e Inter la prossima estate: ecco cosa sta succedendo.

Le strade di Juventus e Inter tornano a incrociarsi, questa volta in sede di calciomercato. Entrambi i club sono concentratissimi sul finale di stagione e puntano a dare il meglio in vista della volata scudetto e Champions League, ma occhi anche ai possibile intrecci che potrebbero rendere incandescente la prossima estate.

Si è parlato a lungo di un possibile affare tra Juve e Inter negli scorsi mesi e adesso arriva un nuovo importantissimo annuncio in tal senso. A farlo è il giornalista Enzo Bucchioni a ‘Tuttomercatoweb’: “Intanto, in chiave mercato una cena tra compagni di nazionale e una foto galeotta hanno alimentato in queste ultimissime ore un’idea tenuta finora sottotraccia, ovvero quella relativa a un possibile scambio tra Juventus e Inter che ha come protagonisti Locatelli da una parte e Frattesi dall’altra. Fantamercato? Vedremo”.

Se ne riparlerà sicuramente al termine del campionato, ma occhio a questa possibile operazione che potrebbe coinvolgere le due grandissime rivali la prossima estate.