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Non solo Carnesecchi: Juve forte su un altro big dell’Atalanta

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In casa Juventus tiene ancora banca il calciomercato: ecco l’ultima pazza idea in vista della prossima stagione. 

Prima la qualificazione alla prossima Champions League e poi una grande campagna acquisti. La Juventus si è data delle priorità e, a otto turni dal termine del campionato, non sono più ammessi passi falsi in campionato per non compromettere ulteriormente la volata per il quarto posto.

Ederson in azione con l'Atalanta
Ederson (AnsaFoto) – Calciomercato.it

La dirigenza di corso Galileo Ferraris vuole regalare a Luciano Spalletti un grandissimo nome a centrocampo e in queste ore si sta tornando a parlare di un profilo già accostato in passato proprio alla Vecchia Signora. Ecco infatti quanto ammesso dal direttore di ‘Tuttomercatoweb’, Nicolò Ceccarini: “La prossima sarà un’estate davvero intensa per la Juve, che deve rinforzarsi assolutamente sul mercato. La dirigenza è impegnata su più fronti. A centrocampo, oltre al sogno Tonali, si è aggiunto anche Ederson: il grande problema resta la valutazione del brasiliano visto che l’Atalanta ha già dimostrato in passato di non fare sconti a nessuno”.

Testa adesso al campo con la prossima sfida di campionato contro il Genoa che potrebbe risultare decisiva per le ambizioni Champions della Juve che, però, resta concentrata anche sul mercato.

 

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