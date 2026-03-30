Servono 60 milioni: la Juventus ha le idee chiare su Thuram | CM

Dall’estero in pressing sul centrocampista francese: la strategia della Juve sul futuro del figlio d’arte

Gli occhi della Premier League su Khephren Thuram in vista della prossima estate. Il francese è uno dei titolarissimi di Spalletti e da diversi mesi viene accostato alle big del campionato inglese.

Dal Manchester United al Liverpool, passando per il Newcastle se i ‘Mugpies’ dovessero privarsi a fine stagione di Sandro Tonali. Senza dimenticare, inoltre, l’apprezzamento del Paris Saint-Germain e dell’Inter. Thuram si è dimostrato finora un perno della Juventus, incassando anche la stima di Luciano Spalletti. I bianconeri rincorrono l’accesso alla prossima Champions League e senza quarto posto potrebbero esserci delle cessioni eccellenti alla Continassa.

Thuram pilastro di Spalletti: il piano della Juve tra futuro e rinnovo

La Juve però, anche se non dovesse centrare l’obiettivo Champions, non ha nessuna intenzione di privarsi di Thuram nella prossima finestra estiva del mercato. Il figlio d’arte – come raccolto da Calciomercato.it – fa parte della ristretta lista degli incedibili in casa bianconera e solo un’offerta fuori mercato potrebbe cambiare le carte in tavola sul futuro del 25enne centrocampista.

Parliamo di una cifra vicina ai 60 milioni di euro e che in quel caso farebbe riflettere la dirigenza della ‘Vecchia Signora’. La Juventus è intenzionata a puntare sul giocatore francese anche per il futuro e presto si metterà al lavoro per il rinnovo contrattuale con un significativo aumento d’ingaggio.

Il club bianconero pensa a un prolungamento oltre il 2029 e uno stipendio che si avvicinerebbe ai 4 milioni netti all’anno tra parte fissa e bonus: quasi il doppio rispetto ai 2 milioni che percepisce attualmente sotto la Mole.