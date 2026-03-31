Juve, grande colpo a centrocampo: blitz di Ottolini per l’affare in Premier

Il Ds bianconero si muove per il classe 2001 uruguaiano
La Juve ha in mente di piazzare almeno 7 nuovi acquisti nel prossimo calciomercato estivo. Tra le priorità c’è anche un centrocampista, naturalmente di spessore internazionale. Il nome emerso in queste ore è di quelli importanti, ma anche impegnativi sotto l’aspetto economico.
Manuel Ugarte, classe 2001 di Montevideo: secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ è sostanzialmente lui il prescelto per alzare il livello della mediana bianconera. Il suo approdo alla Continassa può essere legato alla possibile partenza di Koopmeiners, che anche con Spalletti non è riuscito a tornare sui livelli di Bergamo.
Ugarte rappresenta l’alternativa estera a Ederson dell’Atalanta, con il brasiliano che appare destinato a raggiungere Lookman e Ruggeri all’Atletico Madrid. La Juve intende muoversi concretamente per l’uruguagio, gestito da quel Mendes con il quale il rapporto è sempre più stretto.
Secondo la medesima fonte, domani il Ds bianconero Ottolini sarà all’Allianz Stadium in occasione dell’amichevole tra Algeria e Uruguay per osservare da vicino proprio Ugarte, per il quale lo United potrebbe chiedere 30/35 milioni di euro.