CALCIOMERCATO JUVENTUS BONUCCI - Continua il pressing della Juventus per il difensore centrale olandese de Ligt. Qualora la trattativa con l'Ajax dovesse andare in porto, i bianconeri potrebbero sfoltire il reparto con una cessione eccellente.

L'indiziato numero uno è Leonardo Bonucci, per il quale nei giorni scorsi si è parlato di un sorpasso del Manchester City sul Psg , mentre in seconda fila ci sarebbero Bayern Monaco e Real Madrid. Ma secondo quanto riportato dal sito 'soccer.fr', ci sarebbe una nuova pretendente per l'ex milanista: si tratta delche vorrebbe farlo sbarcare nella MLS statunitense. I bianconeri sarebbero disposti a lasciar partirea fronte di un'offerta superiore ai 30 milioni di euro.