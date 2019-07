CALCIOMERCATO ROMA NZONZI GALATASARAY / Nei giorni scorsi il caso Nzonzi ha tenuto banco in casa Roma: il centrocampista francese potrebbe lasciare il club capitolino in questa finestra di mercato.

Per il suo futuro recentemente si è parlato di un forte interessamento da parte del, ma secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il calciatore - pur ritenendo quello di Istanbul un grande club - non è attratto dalla possibilità di giocare nel campionato turco. Pista destinata quindi, per il momento, a tramontare per il 30enne centrocampista: legato da altri tre anni di contratto alla società capitolina, l'ex Siviglia si trova molto bene a Roma e vuole rispettare l'attuale accordo. La volontà di Nzonzi, quindi, è continuare ad indossare la maglia giallorossa e prendere in considerazione, qualora la società decidesse di cederlo, soltanto offerte provenienti da grandi squadre dei principali campionati europei.