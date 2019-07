ROMA NZONZI/ Preparazione ritardata per la Roma che ha rinviato di qualche giorno il via alla nuova stagione 'grazie' all'esclusione del Milan dall'Europa League. I giallorossi si rivedranno dopo il 7 luglio, ma intanto tiene banco il 'caso' Nzonzi che lo scorso 25 giugno non si è presentato alle visite mediche di inizio stagione.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it , il calciatore avrebbe chiesto alla società di poter godere di qualche giorno di recupero in più: una comunicazione, quella del centrocampista francese, che non ha ricevuto risposta da parte del club fino alla sera del 24 giugno quando da Trigoria è partita una mail per avvisare Nzonzi che il giorno seguente avrebbe dovuto sostenere le visite mediche. Una missiva alla quale il giocatore ha risposto spiegando che non avrebbe potuto essere lì il 25 giugno e che aveva inviato una richiesta diversi giorni prima senza ricevere la risposta della Roma. La sua assenza non era dunque motivata da un blitz di mercato per trattare una cessione immediata (si era parlato di accordo con il Lione).