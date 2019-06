CALCIOMERCATO INTER GENOA / Dopo l'importantissimo incontro in sede Inter al quale hanno preso parte Conte e Pastorello, è il turno del Genoa: il ds Stefano Capozucca e l'ad Alessandro Zarbano stanno incontrando in questi minuti la dirigenza nerazzurra (dopo l'incontro di ieri con Preziosi) per portare avanti alcune trattative che riguardano da vicino i due club che da tempo lavorano in sinergia.

Si cercherà di definire l'arrivo in rossoblu di De La Vega, talento classe 2001 del Lanus: l'argentino potrebbe sbarcare in Liguria grazie all'aiuto dei nerazzurri che si riservano un'opzione di acquisto per il talentuoso esterno offensivo. Ma non solo, anche il difensore classe 1997 Bruno Amione potrebbe arrivare al Marassi in seguito ad un'operazione in sinergia tra i due club. Il Genoa permetterà all'Inter di realizzare una duplice plusvalenza acquistando i baby Gavioli e Rizzo, sistemando così in parte il bilancio nerazzurro. Sarà affrontato anche il discorso relativo al futuro di Radu e Salcedo, che potrebbe essere girati in prestito al Genoa.