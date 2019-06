CALCIOMERCATO ROMA DZEKO / Manca ancora qualcosa per ultimare l'operazione Dzeko-Inter.

Al momento, infatti, permane una distanza sulla valutazione del bosniaco (Roma dice 20, Inter 10) ma le parti sono al lavoro per ridurla, entro il 30 giugno. Pertanto, dopo gli ostacoli dei giorni scorsi si il ds Ausilio cercherà di imprimere un impulso all'operazione, provando ad inserire - confermano indiscrezioni di Calciomercato.it - altri giocatori della Primavera nerazzurra e ad alzare l'offerta fino a 13 milioni di euro. Nessun intoppo invece per l'accordo diche aguadagnerà 4 milioni a stagione per i prossimi due anni (c'è anche opzione per terzo anno). Intanto l 'Inter non interrompe i contatti per Barella , che pure nelle scorse settimane ha ribadito la sua volontà di sposare il progetto nerazzurro. Il centrocampista cagliaritano è stato in passato un obiettivo dei giallorossi.