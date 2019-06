Roma, ESCLUSIVO: agente di Defrel e Pellegrini a Londra

ROMA DEFREL PELLEGRINI / Dopo una positiva stagione alla Sampdoria impreziosita da dodici reti, Gregoire Defrel è in attesa di conoscere il proprio futuro.

L'attaccante francese, di proprietà dellae corteggiato, tra le altre, da, con le sue prestazioni si è fatto apprezzare anche da squadre estere ed è monitorato con attenzione in Premier League: il suo agente sarà a Londra dove il calciatore ha molti ammiratori. Interessa a diversi club inglesi anche Lorenzoche però vuole rimanere a Roma. Proprio nella Capitale inglese è in programma il vertice trae i dirigenti giallorossi: non è escluso un contatto tra il procuratore del centrocampista, Giampiero, e il presidente del club capitolino per parlare del 22enne, attualmente impegnato con la Nazionale di Roberto Mancini.