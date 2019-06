CALCIOMERCATO ROMA SCHRODER - Prosegue la rivoluzione dirigenziale in seno alla Roma. Dopo l'addio di Monchi a marzo, ieri è stato il turno di Massara di risolvere consensualmente il suo contratto con il club capitolino. A raccogliere l'eredità dello spagnolo sarà con ogni probabilità Petrachi, che attende il via libera di Cairo. L'attuale direttore sportivo del Torino, tuttavia, potrebbe essere affiancato da un altro manager.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , tra i profili vagliati dai giallorossi c'è anche quello di Rouven, 43enne dirigente tedesco che dalla stagione 2015-16 ricopre il ruolo di Ds del Mainz, con cui ha conquistato anche una qualificazione in Europa League.

In questi quattro anni Schröder ha sempre fatto quadrare i conti del Mainz: cessioni per oltre 140 milioni di euro a fronte di acquisti per poco meno di 90 milioni. E soprattutto grandi plusvalenze: da Jhon Cordoba preso dal Granada a 7 milioni e rivenduto al Colonia a 17 fino a Diallo acquistato dal Monaco a 5 milioni e ceduto al Borussia Dortmund a 28, senza dimenticare la stella Gbamin arrivato per 5 milioni dal Lens e valutato oggi intorno ai 30 milioni.

