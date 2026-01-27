Roma, Gasperini vuole la conferma di Pellegrini: la situazione | CM

Atalanta
Roma, Gasperini vuole la conferma di Pellegrini: la situazione

Le ultime sul futuro dell’ex capitano tra rinnovo, Premier e un doppio rifiuto

Resta incerto il futuro di Lorenzo Pellegrini, in scadenza a giugno con la Roma. Come raccolto da Calciomercato.it, Gasperini spinge per la conferma dell’ex capitano dopo che in questi mesi ha apprezzato il suo impegno e la sua totale disponibilità alla causa. Nessuna polemica, sempre a disposizione per il bene del gruppo, pur non avendo più un ruolo da protagonista.

Ci sono dunque i margini per un rinnovo, naturalmente a cifre più basse rispetto alle attuali: il classe ’96 percepisce uno stipendio di circa 4 milioni di euro netti bonus esclusi. Con Svilar è il secondo calciatore più pagato della rosa, dietro Dybala anche lui in scadenza fra cinque mesi.

Come appreso ulteriormente da CM.IT, Pellegrini si sta comunque guardando intorno qualora non dovesse andare in porto il prolungamento con il club dei Friedkin. Per ora il numero 7 valuta principalmente la pista inglese, del resto in Premier League vanta ancora diversi estimatori.

La sua non sarà solo una scelta di natura economica, non a caso ci risulta abbia detto no a proposte piuttosto importanti provenienti da Arabia e Turchia. Chiaramente da qui a fine stagione ne potrebbero arrivare delle altre, magari anche più significative sotto l’aspetto dell’ingaggio, e la sua risposta sarà diversa.

Pellegrini, obiettivo Premier se non rinnova con la Roma

Al momento, però, la sua intenzione è quella di rimanere nel calcio che conta, con la Premier in cima alle preferenze in caso di addio alla sua Roma. Un addio nove anni dopo il ritorno a Trigoria, reduce dalla positiva esperienza al Sassuolo.

Dal 2017 ad oggi, Pellegrini ha disputato 336 partite con la maglia giallorossa, escludendo le 66 con quella della Primavera. In totale ha realizzato 59 gol e 61 assist, ma il bottino potrebbe incrementarsi da qui alla fine di questa stagione. L’ultima, o forse no con la Roma…

