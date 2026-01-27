Sprint Ferguson, può cambiare maglia in Serie A: la destinazione

Cambia il futuro di Evan Ferguson: l’attaccante irlandese può salutare la Roma per trasferirsi in un altro club di Serie A.

Con l’arrivo di Robinio Vaz, di Donyell Malen e molto probabilmente di un altro giocatore offensivo, si riducono drasticamente gli spazi per Evan Ferguson alla Roma. L’attaccante irlandese classe 2004, reduce da una prima parte di stagione in chiaroscuro nella Capitale, potrebbe fare ritorno al Brighton, club proprietario del cartellino: nella Capitale, infatti, sembrano intenzionati a interrompere anticipatamente il prestito.

Il futuro di Ferguson, però, potrebbe essere targato ancora Serie A: secondo alcune informazioni raccolte dalla nostra redazione, Vincenzo Italiano avrebbe infatti individuato proprio nel 21enne originario di Bettystown il profilo ideale per rinforzare l’attacco del Bologna.

Immobile fatica a ritrovare la condizione migliore dopo l’infortunio di inizio anno, Dallinga ha deluso le aspettative ed è sul piede di partenza, per cui serve un’alternativa a Castro. Alternativa che potrebbe essere proprio Ferguson: in caso di separazione dalla Roma, il Bologna sarebbe pronto a farsi avanti per portare il calciatore in rossoblu con la formula del prestito fino al termine della stagione.