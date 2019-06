Milan, prove di scambio con la Roma: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO MILAN ROMA - Allenatori, ma non solo. L'estate di Milan e Roma sarà abbastanza movimentata anche per quanto riguarda la compravendita dei giocatori. Bisognose di rinforzi anche in attacco, le due squadre potrebbero incrociare il proprio cammino soprattutto qualora, come sembra, sulle due panchine dovessero accomodarsi Marco Giampaolo e Paulo Fonseca.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il primo è stato sin qui l'unico che è riuscito a valorizzare Patrike tornerebbe molto volentieri a lavorare con l'attaccante ceco. Il secondo, anche in virtù della condivisione dello stesso agente (la Gestifute di Jorge, ndr), non disprezza affatto il profilo del connazionale André, che rientrerà in rossonero dal Siviglia. Stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it , per evitare dannose minusvalenze, lo scenario di uno scambio di prestiti non è da escludere, a patto che si materializzi per davvero l'approdo di 'Zorro' sulla panchina giallorossa.