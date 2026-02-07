PAGELLE E TABELLINO GENOA-NAPOLI 2-3: gli azzurri la vincono con un rigore alla fine

Voti, top e flop di Genoa-Napoli, anticipo delle 18 di sabato 7 febbraio e valido per la ventiquattresima giornata di Serie A.
La squadra di Antonio Conte scende in campo per cercare di recuperare qualcosa nella parte alta della classifica, a Marassi la situazione è stata molto meno facile di quanto ci si potesse aspettare.
Pronti via la squadra ospite va subito sotto a causa di un calcio di rigore causato da Meret, non sbaglia dal dischetto Malinovsky. Tra il minuto 20 e il 22 gli azzurri la ribaltano con i gol di Hojlund e McTominay. Nella ripresa esce lo scozzese ed entra Giovane, ma è la squadra di casa a trovare il pareggio con un gol del solito Colombo.
La gara si complica irrimediabilmente per i campani per il rosso, arrivato con doppio giallo e proprio mentre stava per uscire, a Juan Jesus. Alla fine gli azzurri la vincono con un calcio di rigore realizzato da Hojlund.
Voti Genoa
A seguire le pagelle del Genoa di Daniele De Rossi.
Bijlow 5: un paio di gol subiti con qualche responsabilità, nel finale sfiora il prodigio con la palla che gli passa sotto le mani;
Marcandalli 6: regge bene l’urto degli avversari, dal suo lato la velocità degli avversari non manca ma lui è concentrato;
Ostigard 6.5: altra prova importante che dimostra come questo calciatore sia un vero leader ancor di più di prima ora che c’è De Rossi;
Vasquez 6: attento e concentrato, non commette errori di superficialità come accaduto qualche altra volta;
Norton-Coffy 6.5: un motorino sulla corsia destra che fa gola a Inter e Juventus, da partite come questa se ne capisce il motivo;
Frendrup 6: gioca con personalità e intelligenza, una volta avrebbero detto che un frangiflutti di fronte alla difesa;
Malinovsky 6.5: centrocampista totale che dopo un brutto infortunio torna a giocare e lo fa in mezzo al campo con ritmo e grande intensità. Ragazzo di grande personalità, si prende subito la responsabilità di calciare un rigore e non sbaglia; (74′ Masini sv)
Ellertsson 6.5: continua a crescere questa mezzala di spinta, giocatore intelligente e di grandissima intensità;
Martin 6: un po’ in difficoltà quando viene preso in contropiede dagli avversari, mantiene la calma e gioca una buona partita; (74′ Messias sv)
Vitinha 5.5: partita negativa per l’attaccante che non riesce a dimostrare la sua rapidità nel cercare la porta; (89′ Cornet 4): anche se ci sarà molto da discutere sul rigore, entra in campo e la decide in negativo;
Colombo 6.5: giocatore sempre molto affidabile e intelligente, segna il gol che sembrava regalare il pareggio ai suoi; (64′ Ekuban 6): entra in maniera frizzante, gioca per la squadra e si sacrifica, sfiorando anche la rete della vittoria;
All.De Rossi 7: la sua squadra gioca con voglia, dinamismo e i limiti della rosa che sono evidenti a tutti. Non arrivano i punti, ma nonostante questo la squadra se giocherà così si salverà facilmente.
Voti Napoli
E ora andiamo a vedere i voti del Napoli di Antonio Conte.
Meret 5: commette un errore gigantesco all’inizio causando un rigore che porta avanti i padroni di casa. Poi nella ripresa esce malissimo sul gol del raddoppio. A Napoli rimpiangono Milinkovic-Savic che ora è infortunato e gli porterà via sicuramente il posto;
Buongiorno 4: ha entrambi i gol sulla schiena, prestazione drammatica e quando esce glielo si legge sul viso, quasi in lacrime non è sicuramente felice della sua gara; (59′ Beukema 6): riporta un po’ d’ordine dietro prendendo il posto del peggiore in campo;
Rrahmani 5.6: torna ma non porta tranquillità al reparto in una gara che avrebbe potuto e dovuto fare meglio;
Juan Jesus 4: il migliore della difesa degli azzurri, si prende il rosso per una trattenuta che uno come lui non deve assolutamente concedere. Poi va bene ai suoi, ma l’errore rimane;
Gutierrez 5.5: prestazione al di sotto delle aspettative, nella ripresa si divora anche un paio di occasioni dove poteva fare nettamente meglio;
Lobotka 6: fa girare palla velocemente, gioca anche aggredito dall’azione quando dietro di lui arrivano in pressing e provano a togliergli la mobilità tecnica. Buona partita;
McTominay 7: nel primo tempo è un uragano come al solito, segna un gol alla Pogba dei bei tempi e domina. Nella ripresa esce per un problema fisico; (46′ Giovane 4): prestazione al di sotto delle sue qualità, entra nella ripresa poi dopo il rosso a Juan Jesus esce; (77′ Olivera sv)
Spinazzola 6: prestazione di buon ritmo, partita giocata con personalità e grande spessore tecnico;
Elmas 5.5: si perde tra le linee, non riesce ad avere la solita qualità e rimane spesso fuori dagli schemi. Può dare di più;
Vergara 6: ottima prestazione, di intensità e tecnica. Si guadagna il rigore della vittoria che farà molto discutere;
Hojlund 7: segna una doppietta e decide la partita, il rigore nel finale è sicuramente da campione vero con grande freddezza;
All.Conte 4: ma dov’è il Napoli Campione d’Italia, gara davvero al di sotto di ogni aspettativa che alla fine vince ma con un rigore difficile da non criticare.