PAGELLE E TABELLINO GENOA-NAPOLI 2-3: gli azzurri la vincono con un rigore alla fine

Voti, top e flop di Genoa-Napoli, anticipo delle 18 di sabato 7 febbraio e valido per la ventiquattresima giornata di Serie A.

La squadra di Antonio Conte scende in campo per cercare di recuperare qualcosa nella parte alta della classifica, a Marassi la situazione è stata molto meno facile di quanto ci si potesse aspettare.

Pronti via la squadra ospite va subito sotto a causa di un calcio di rigore causato da Meret, non sbaglia dal dischetto Malinovsky. Tra il minuto 20 e il 22 gli azzurri la ribaltano con i gol di Hojlund e McTominay. Nella ripresa esce lo scozzese ed entra Giovane, ma è la squadra di casa a trovare il pareggio con un gol del solito Colombo.

La gara si complica irrimediabilmente per i campani per il rosso, arrivato con doppio giallo e proprio mentre stava per uscire, a Juan Jesus. Alla fine gli azzurri la vincono con un calcio di rigore realizzato da Hojlund.

Voti Genoa

A seguire le pagelle del Genoa di Daniele De Rossi.

Bijlow 5: un paio di gol subiti con qualche responsabilità, nel finale sfiora il prodigio con la palla che gli passa sotto le mani;

Marcandalli 6: regge bene l’urto degli avversari, dal suo lato la velocità degli avversari non manca ma lui è concentrato;

Ostigard 6.5: altra prova importante che dimostra come questo calciatore sia un vero leader ancor di più di prima ora che c’è De Rossi;

Vasquez 6: attento e concentrato, non commette errori di superficialità come accaduto qualche altra volta;

Norton-Coffy 6.5: un motorino sulla corsia destra che fa gola a Inter e Juventus, da partite come questa se ne capisce il motivo;

Frendrup 6: gioca con personalità e intelligenza, una volta avrebbero detto che un frangiflutti di fronte alla difesa;

Malinovsky 6.5: centrocampista totale che dopo un brutto infortunio torna a giocare e lo fa in mezzo al campo con ritmo e grande intensità. Ragazzo di grande personalità, si prende subito la responsabilità di calciare un rigore e non sbaglia; (74′ Masini sv)

Ellertsson 6.5: continua a crescere questa mezzala di spinta, giocatore intelligente e di grandissima intensità;

Martin 6: un po’ in difficoltà quando viene preso in contropiede dagli avversari, mantiene la calma e gioca una buona partita; (74′ Messias sv)

Vitinha 5.5: partita negativa per l’attaccante che non riesce a dimostrare la sua rapidità nel cercare la porta; (89′ Cornet 4): anche se ci sarà molto da discutere sul rigore, entra in campo e la decide in negativo;

Colombo 6.5: giocatore sempre molto affidabile e intelligente, segna il gol che sembrava regalare il pareggio ai suoi; (64′ Ekuban 6): entra in maniera frizzante, gioca per la squadra e si sacrifica, sfiorando anche la rete della vittoria;

All.De Rossi 7: la sua squadra gioca con voglia, dinamismo e i limiti della rosa che sono evidenti a tutti. Non arrivano i punti, ma nonostante questo la squadra se giocherà così si salverà facilmente.

Voti Napoli

E ora andiamo a vedere i voti del Napoli di Antonio Conte.

Meret 5: commette un errore gigantesco all’inizio causando un rigore che porta avanti i padroni di casa. Poi nella ripresa esce malissimo sul gol del raddoppio. A Napoli rimpiangono Milinkovic-Savic che ora è infortunato e gli porterà via sicuramente il posto;

Buongiorno 4: ha entrambi i gol sulla schiena, prestazione drammatica e quando esce glielo si legge sul viso, quasi in lacrime non è sicuramente felice della sua gara; (59′ Beukema 6): riporta un po’ d’ordine dietro prendendo il posto del peggiore in campo;

Rrahmani 5.6: torna ma non porta tranquillità al reparto in una gara che avrebbe potuto e dovuto fare meglio;

Juan Jesus 4: il migliore della difesa degli azzurri, si prende il rosso per una trattenuta che uno come lui non deve assolutamente concedere. Poi va bene ai suoi, ma l’errore rimane;

Gutierrez 5.5: prestazione al di sotto delle aspettative, nella ripresa si divora anche un paio di occasioni dove poteva fare nettamente meglio;

Lobotka 6: fa girare palla velocemente, gioca anche aggredito dall’azione quando dietro di lui arrivano in pressing e provano a togliergli la mobilità tecnica. Buona partita;

McTominay 7: nel primo tempo è un uragano come al solito, segna un gol alla Pogba dei bei tempi e domina. Nella ripresa esce per un problema fisico; (46′ Giovane 4): prestazione al di sotto delle sue qualità, entra nella ripresa poi dopo il rosso a Juan Jesus esce; (77′ Olivera sv)

Spinazzola 6: prestazione di buon ritmo, partita giocata con personalità e grande spessore tecnico;

Elmas 5.5: si perde tra le linee, non riesce ad avere la solita qualità e rimane spesso fuori dagli schemi. Può dare di più;

Vergara 6: ottima prestazione, di intensità e tecnica. Si guadagna il rigore della vittoria che farà molto discutere;

Hojlund 7: segna una doppietta e decide la partita, il rigore nel finale è sicuramente da campione vero con grande freddezza;

/7 64 FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori 1 / 7 Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A? Bari Brescia Atalanta Lecce Ci sei andato vicino! Esatto! La squadra retrocessa più volte dalla Serie A è il Brescia con 13 discese in B (più di Bari, Lecce e Atalanta). 2 / 7 Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A? Giovanni Trapattoni Nereo Rocco Carlo Mazzone Marcello Lippi Palo da 792 cm! Prova con Carlo Mazzone. Gol da 792 metri! Mazzone, leggenda della panchina. Carlo Mazzone ferma il record di panchine in Serie A con 792 presenze (ufficiali), davanti a Nereo Rocco (787) e Giovanni Trapattoni (689). Un'icona del calcio italiano con 12 club 3 / 7 Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro? Francesco Totti Alessandro Del Piero Fabio Cannavaro Andrea Pirlo Palo interno! Non era lui il vincitore... Gol al volo! Fabio Cannavaro lo ha vinto nel 2006. Fabio Cannavaro è l'unico della lista ad aver vinto il Pallone d'Oro, nel 2006 dopo il Mondiale con l'Italia. Totti, Del Piero e Pirlo non l'hanno mai vinto. 4 / 7 Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore? Danilo D'Ambrosio Francesco Coco Marco Andreolli Christian Chivu Fuorigioco netto. La risposta giusta era un'altra. Bravissimo! L'ex difensore dell'Inter con un gemello calciatore è Danilo D'Ambrosio: suo fratello Dario ha giocato a lungo in Serie C. 5 / 7 Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale? Cristiano Ronaldo Leo Messi Ali Daei Pelé Questa era tosta! Esatto! Il miglior marcatore di sempre con la sua Nazionale è Cristiano Ronaldo, che ha superato il vecchio record di Ali Daei e stacca anche Messi. 6 / 7 Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli? Diego Armando Maradona Marek Hamsik Dries Mertens Edinson Cavani Palo pieno! Mertens ti guarda male dall'alto dei suoi gol. Gol! Dries è il re indiscusso dei bomber azzurri. Dries Mertens è il miglior marcatore nella storia del Napoli con 148 gol totali in tutte le competizioni, davanti a Marek Hamsik (121), Diego Maradona (115) e Edinson Cavani (106). 7 / 7 Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana? Paolo Maldini Giuseppe Bergomi Gianluigi Buffon Simone Pafundi VAR annulla tutto! Pafundi ha scritto la storia azzurra." Esatto! Simone Pafundi, esordio record a 16 anni e 8 mesi. Simone Pafundi è il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana (ultimi 110 anni): ha debuttato l'16 novembre 2022 contro l'Albania a 16 anni, 8 mesi e 2 giorni. Terzo assoluto dietro Gavinelli (1911) e De Vecchi (1910). Buffon esordì a 17 anni, Maldini a 19, Bergomi a 18. Il tuo punteggio è Il punteggio medio è 41% Facebook 0% Ricomincia quiz Valuta questo quiz. Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere! Feedback anonimo Vedi recensione Invia feedback

All.Conte 4: ma dov’è il Napoli Campione d’Italia, gara davvero al di sotto di ogni aspettativa che alla fine vince ma con un rigore difficile da non criticare.