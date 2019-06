CALCIOMERCATO BENITEZ SERIE A / Ospite speciale del ‘Media House Santander’, orgnizzato dalla banca Santander nella Plaza de la Villa di Madrid in occasione della finale di Champions, Rafa Benitez ha concesso un’intervista ai microfoni di Calciomercato.it. Lo spagnolo apre le porte a un ritorno in Serie A e ricorda con affetto la sua tappa partenopea.



Come valuta la sua ultima stagione al Newcastle?

“Non era facile, ma alla fine abbiamo fatto bene. Per un club come questo confermarsi tranquillamente in Premier rende l’annata senza dubbio positiva”.

L’anno prossimo continueremo a vederla con i Magpies?

“In questo momento preferirei non parlarne”.

In futuro, però, le piacerebbe tornare a lavorare in Serie A?

“I miei amici mi hanno riportato diversi rumors: il calcio italiano mi piace, questo è chiaro, ma oggi non so cosa accadrà. Seguo tantissimo la Serie A, continuo ad essere in contatto con diversi calciatori con i quali ho lavorato lì: conservo un bellissimo ricordo di quegli anni”.

Sarri sembra vicinissimo alla Juventus: se lo aspettava?

“Non mi permetto di commentare, visto che non c’è ancora nulla di definito. Credo che Maurizio abbia fatto un buon lavoro al Chelsea, non posso dire altro.

Il resto fa parte del calcio: i professionisti si muovono da una squadra all’altra e, se fanno bene, i tifosi ne sono contenti”.“Beh, avevo un contratto con il Newcastle ed ero contento lì, anche perché la mia famiglia in Inghilterra ci sta benissimo. Ora sono aperto a nuove possibilità, non so cosa accadrà nei prossimi mesi, ma ovviamente adesso ilè felice con, che è un grande e sta facendo benissimo. Senza dubbio, Aurelio sarà soddisfatto del suo lavoro”.“Senza dubbio. Qui a Madrid ho incontrato diversi tifosi, tra i quali dei napoletani che ricordavano con affetto i miei tempi in azzurro. La squadra giocava bene e ha vinto due titoli, che non è mai semplice: sono orgoglioso di quello che riuscimmo ad ottenere”.“Proprio un mese fa ho parlato con lui: è cresciuto tanto, con noi fece bene ma era ancora giovane, ora è diventato fortissimo”.

Per il Napoli vale 150 milioni: è il prezzo giusto?

“Non lo so, ormai il mercato è diventato folle: tutto può succedere…”.

