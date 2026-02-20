L’ex Milan è legato al Newcastle da un contratto che scade a giugno 2030

Sulla Juve ci sono tanti dubbi, il primo è relativo al rinnovo di Spalletti, ma anche delle certezze. In chiave mercato c’è quella rappresentata da Sandro Tonali, il grande obiettivo dei bianconeri in vista della prossima stagione. L’ostacolo? Naturalmente il Newcastle, il quale non vuole privarsene a meno di un’offerta da capogiro oggi difficilmente quantificabile.

I ‘Magpies’ non giocheranno la Champions il prossimo anno e l’ex Milan è apertissimo a un ritorno in Serie A, per cui l’operazione non è del tutto impossibile. Come ha sottolineato a ‘Tuttosport’ uno che di calcio ne sa, vale a dire Pierpaolo Marino, “Tonali migliorerebbe sensibilmente la rosa della Juve”.

L’ex dirigente di Napoli e Udinese ha citato pure Carnesecchi, altro nome importante presente sul taccuino della dirigenza juventina. Come rivelato da Calciomercato.it, Juventus e Atalanta ne stanno già parlando, con la società di Exor che vorrebbe inserire una contropartita tecnica (Gatti è un nome) per abbassare l’esborso cash.

La Juve attuale ha bisogno di grandi giocatori per alzare il livello: “Mancano 3-4 campioni”, ha evidenziato lo stesso Marino. “E va tenuto McKennie – ha aggiunto – senza buttare a mare il lavoro fatto da Spalletti. Solo col Galatasaray è stata una serata storta”.

Non solo Tonali, in estate la Juve dovrà prendere anche un grande bomber. Anche perché, come evidenziato da Marino, “Vlahovic mi pare un capitolo chiuso”.