Probabili formazioni Bodo-Inter: nuova rivoluzione di Chivu

Le ultime sui nerazzurri alla vigilia della sfida in Norvegia valevole per l’andata dei playoff Champions

Chivu ha in mente un’altra rivoluzione per la delicata gara in Norvegia contro il Bodo/Glimt, primo dei due atti con in palio la fondamentale qualificazione agli ottavi Champions.

Sul sintetico dell’Aspmyra Stadion, il fortino di ghiaccio dove ci hanno già lasciato le penne diverse big, il tecnico nerazzurro sembra intenzionato a cambiare mezza squadra rispetto al derby d’Italia con la Juve.

L’ampio turnover interista dovrebbe partire dalla difesa, con Acerbi e de Vrij in lizza per una maglia da titolare a scapito di Akanji. Lo svizzero contende però la maglia di braccetto di destra a Bisseck, mentre dalla parte ad ora è pressoché certa la presenza del tanto discusso Bastoni, il quale oggi parlerà in conferenza stampa assieme allo stesso Chivu.

In mediana potrebbe riposare Zielinski, che con un gol al novantesimo ha deciso il derby d’Italia. Potrebbe, ma non è detto, perché si è rifatto male Calhanoglu. Affaticamento muscolare al quadricipite della coscia destra per il turco, neanche partito per la Norvegia. Dove avrebbe potuto giocare dall’inizio anche Davide Frattesi, pure lui rimasto a Milano anche se a causa di una gastrointerite.

Verso Bodo-Inter, dubbi a centrocampo e in attacco per Chivu: Mkhitaryan ritrova una maglia da titolare

Dubbi in regia, quindi, ma non sull’interno sinistro: Mkhitaryan dovrebbe infatti riprendersi una maglia da titolare, con Barella sul lato opposto se partisse dal 1′ Zielinski. Se il ruolo del play dovesse ricoprirlo invece lo stesso centrocampista sardo, ecco che la mezz’ala destra potrebbe essere Andy Diouf.

Il francese insidia Sucic (adesso in pole) ed è in lizza pure per far rifiatare Luis Henrique, ma il doppio ko di Calhanoglu e Frattesi potrebbe costringere il brasiliano a nuovi straordinari. Sulla corsia mancina dovrebbe toccare a Carlos Augusto, con Dimarco inizialmente a riposo. In attacco, infine, è sfida a due tra le coppie Lautaro-Pio Esposito (favorita al momento) e Thuram-Bonny.

Sponda Bodo, Knutsen verso il solito 4-3-3 con Blomberg e l’ex Milan Hauge ai lati di Hogh.

PROBABILI FORMAZIONI BODO/GLIMT-INTER

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. All. Knutsen.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro. All. Chivu.