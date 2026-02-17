Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Probabili formazioni Bodo-Inter: nuova rivoluzione di Chivu

Foto dell'autore

Le ultime sui nerazzurri alla vigilia della sfida in Norvegia valevole per l’andata dei playoff Champions

Chivu ha in mente un’altra rivoluzione per la delicata gara in Norvegia contro il Bodo/Glimt, primo dei due atti con in palio la fondamentale qualificazione agli ottavi Champions.

Sul sintetico dell’Aspmyra Stadion, il fortino di ghiaccio dove ci hanno già lasciato le penne diverse big, il tecnico nerazzurro sembra intenzionato a cambiare mezza squadra rispetto al derby d’Italia con la Juve.

Chivu dopo una partita dell'Inter
Probabili formazioni Bodo-Inter: nuova rivoluzione di Chivu (AnsaFoto) – Calciomercato.it

L’ampio turnover interista dovrebbe partire dalla difesa, con Acerbi e de Vrij in lizza per una maglia da titolare a scapito di Akanji. Lo svizzero contende però la maglia di braccetto di destra a Bisseck, mentre dalla parte ad ora è pressoché certa la presenza del tanto discusso Bastoni, il quale oggi parlerà in conferenza stampa assieme allo stesso Chivu.

In mediana potrebbe riposare Zielinski, che con un gol al novantesimo ha deciso il derby d’Italia. Potrebbe, ma non è detto, perché si è rifatto male Calhanoglu. Affaticamento muscolare al quadricipite della coscia destra per il turco, neanche partito per la Norvegia. Dove avrebbe potuto giocare dall’inizio anche Davide Frattesi, pure lui rimasto a Milano anche se a causa di una gastrointerite.

Verso Bodo-Inter, dubbi a centrocampo e in attacco per Chivu: Mkhitaryan ritrova una maglia da titolare

Dubbi in regia, quindi, ma non sull’interno sinistro: Mkhitaryan dovrebbe infatti riprendersi una maglia da titolare, con Barella sul lato opposto se partisse dal 1′ Zielinski. Se il ruolo del play dovesse ricoprirlo invece lo stesso centrocampista sardo, ecco che la mezz’ala destra potrebbe essere Andy Diouf.

Mkhitaryan prima di una gara dell'Inter
Verso Bodo-Inter, dubbi a centrocampo e in attacco per Chivu: Mkhitaryan ritrova una maglia da titolare (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il francese insidia Sucic (adesso in pole) ed è in lizza pure per far rifiatare Luis Henrique, ma il doppio ko di Calhanoglu e Frattesi potrebbe costringere il brasiliano a nuovi straordinari. Sulla corsia mancina dovrebbe toccare a Carlos Augusto, con Dimarco inizialmente a riposo. In attacco, infine, è sfida a due tra le coppie Lautaro-Pio Esposito (favorita al momento) e Thuram-Bonny.

Sponda Bodo, Knutsen verso il solito 4-3-3 con Blomberg e l’ex Milan Hauge ai lati di Hogh.

PROBABILI FORMAZIONI BODO/GLIMT-INTER

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. All. Knutsen.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro. All. Chivu.

/7
696

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

2 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

3 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

4 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

5 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

6 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

7 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 14%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie