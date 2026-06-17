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Non è finita tra Vlahovic e la Juventus, possibile rinnovo di un anno

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Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere ancora alla Juventus con l’attaccante che potrebbe trovare un’intesa con la dirigenza bianconera per restare fino alla fine dell’anno in bianconero.

Vlahovic, le ultime sul futuro
Vlahovic potrebbe rinnovare con la Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Durante un intervento a Radio Radio, Alessandro Vocalelli ha parlato di calciomercato, facendo il punto su Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus che vedrà terminare il suo accordo con i bianconeri il prossimo 30 giugno. Il rapporto tra le parti, però, potrebbe non essere terminato con Vocalelli che ha aperto ad un altro anno insieme per il classe 2000 e la Juventus: “Mi risulta che Vlahovic e la Juventus stiano lavorando per il rinnovo del contratto per un anno“.

Una decisione che potrebbe portare l’attaccante a restare ancora un altro anno in bianconero, andando anche ad accontentare le richieste di Luciano Spalletti, prendendosi poi il giusto tempo per valutare un ulteriore prolungamento verso la fine dell’anno per cercare di capire se ci siano i presupposti per continuare ancora insieme.

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