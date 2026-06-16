Risultati partite Mondiali 2026: le classifiche aggiornate di tutti i gironi

Saranno in tutto 104 le partite dei Mondiali 2026. Da giovedì 11 giugno a domenica 19 luglio si giocherà di fatto ogni giorno. Eccovi una guida per restare aggiornati su risultati e classifiche della fase a gironi
Sarà un Mondiale di calcio inedito quello del 2026. Quarantotto nazionali partecipanti, tre paesi ospitanti (Usa, Canada e Messico), una fase a eliminazione diretta più ampia e nuove regole da applicare in campo. Sono questi in estrema sintesi alcuni degli aspetti che renderanno unico l’evento calcistico più atteso dell’anno.
Da giovedì 11 giugno a domenica 19 luglio si disputeranno in tutto 104 partite. Una programmazione alquanto ampia alla quale potremmo assistere, in Italia, ad orari in parte non agevoli. Escluse i match che vedremo in prima serata non sono poche infatti le partite che si giocheranno a notte fonda o all’alba con il rischio di non restare sempre aggiornati su risultati e classifiche.
Di seguito troverete il calendario delle partite della prima fase suddivise per girone con l’orario e le graduatorie aggiornate. La fase a gruppi durerà dall’11 giugno, giorno della partita di apertura tra Messico e Sudafrica, e l’alba di domenica 28 quando saranno Algeria-Austria e Argentina-Giordania a chiudere il programma.
Girone A: Messico; Repubblica Ceca; Corea del Sud; Sudafrica
Prima giornata
Messico-Sudafrica: 2-0
[8’Quinones; 67′ Jimenez]
Corea del Sud – Repubblica Ceca: 2-1
[59′ Kreijci (RC); 67′ Hwang in-Beom (C); 80′ Oh Hyeon-Gyu (C)]
Seconda giornata
Giovedì 18 giugno: Sudafrica-Repubblica Ceca (ore 18)
Venerdì 19 giugno: Messico-Corea del Sud (ore 3)
Terza giornata (Giovedì 25 giugno)
Messico-Repubblica Ceca (ore 3)
Sudafrica-Corea del Sud (ore 3)
Classifica Girone A
Messico 3
Corea del Sud 3
Repubblica Ceca 0
Sudafrica 0
Girone B: Canada; Svizzera; Bosnia; Qatar
Prima giornata
Canada – Bosnia: 1-1
[21′ Lukic (B); 78′ Larin (C)]
Svizzera-Qatar: 1-1
[ 17′ rig. Embolo (S); 90+4′ Khoukhi (Q)]
Seconda giornata
Giovedì 18 giugno: Svizzera-Bosnia (ore 21)
Venerdì 19 giugno: Canada-Qatar (ore 24)
Terza giornata (Mercoledì 24 giugno)
Svizzera-Canada (ore 21)
Bosnia-Qatar (ore 21)
Classifica Girone B
Canada 1
Bosnia 1
Svizzera 1
Qatar 1
Girone C: Brasile; Marocco; Scozia; Haiti
Prima giornata
Brasile-Marocco: 1-1
[21′ Saibari (M); 32′ Vinicius (B)
Scozia-Haiti: 1-0
[28′ McGinn]
Seconda giornata
Sabato 20 giugno: Scozia-Marocco (ore 24)
Sabato 20 giugno: Brasile-Haiti (ore 2.30)
Terza giornata (Giovedì 25 giugno)
Marocco-Haiti (ore 24)
Brasile-Scozia (ore 24)
Classifica Girone C
Scozia 3
Brasile 1
Marocco 1
Haiti 0
Girone D: USA; Turchia; Paraguay; Australia
Prima giornata
Usa-Paraguay: 4-1
[7′ Bobadilla aut (U); 31′, 45+5 Balogun (U); 73′ Mauricio (P); 90+8′ Reyna (U)]
Turchia-Australia: 0-2
[27′ Irakunda; 75′ Metcalfe]
Seconda giornata
Venerdì 19 giugno: USA-Australia (ore 21)
Sabato 20 giugno: Turchia-Paraguay (ore 5)
Terza giornata (Venerdì 26 giugno)
Turchia-Usa (ore 4)
Australia-Paraguay (ore 4)
Classifica Girone D
USA 3
Australia 3
Turchia 0
Paraguay 0
Girone E: Germania; Costa d’Avorio; Ecuador; Curaçao
Prima giornata
Germania-Curaçao: 7-1
[6′ Nmecha (G); 21′ Comenencia (C); 38′ Schlotterbeck (G); 45+5′ Havertz rig. (G); 47′ Musiala (G); 68′ Brown (G); 78’Undav (G); 88′ Havertz (G)]
Costa d’Avorio-Ecuador: 1-0
[90′ Diallo]
Seconda giornata
Sabato 20 giugno: Germania-Costa d’Avorio (ore 22)
Domenica 21 giugno: Ecuador-Curaçao (ore 2)
Terza giornata (Giovedì 25 giugno)
Germania-Ecuador (ore 22
Costa D’Avorio-Curaçao (ore 22)
Classifica Girone E
Germania 3
Costa d’Avorio 3
Ecuador 0
Curaçao 0
Girone F: Olanda; Giappone; Svezia; Tunisia
Prima giornata
Olanda-Giappone: 2-2
[51′ Van Dijk (O); 57′ Nakamura (G); 64′ Summerville (O); 88′ Kamada (G)]
Svezia-Tunisia: 5-1
[ 7′ Ayari (S); 30′ Isak (S); 43′ Rekik (T); 59′ Gyokeres (S); 84′ Svanberg (S); 90+6′ Ayari (S)]
Seconda giornata
Sabato 20 giugno: Olanda-Svezia (ore 19)
Domenica 21 giugno: Tunisia-Giappone (ore 6)
Terza giornata (Venerdì 26 giugno)
Giappone-Svezia (ore 1
Olanda-Tunisia (ore 1)
Classifica Girone F
Svezia 3
Olanda 1
Giappone 1
Tunisia 0
Girone G: Belgio; Iran; Egitto; Nuova Zelanda
Prima giornata
Belgio-Egitto: 1-1
[20′ Ashour (E); 66′ Hany aut. (B)]
Iran-Nuova Zelanda: 2-2
[7′ Just (NZ); 32′ Rezaeian (I); 54′ Just (NZ); 64′ Mohebi (I)]
Seconda giornata
Domenica 21 giugno: Belgio-Iran (ore 21)
Lunedì 22 giugno: Egitto-Nuova Zelanda (ore 3)
Terza giornata (Sabato 27 giugno)
Iran-Egitto (ore 5)
Belgio-Nuova Zelanda (ore 5)
Classifica Girone G
Belgio 1
Egitto 1
Iran 1
Nuova Zelanda 1
Girone H: Spagna; Uruguay; Arabia Saudita; Capo Verde
Prima giornata
Spagna-Capo Verde: 0-0
Arabia Saudita-Uruguay: 1-1
[41′ Al Amri (A); 80′ Araujo (U)]
Seconda giornata
Domenica 21 giugno: Spagna-Arabia Saudita (ore 18)
Lunedì 22 giugno: Uruguay-Capo Verde (ore 24)
Terza giornata (Sabato 27 giugno)
Uruguay-Spagna (ore 2)
Arabia Saudita-Capo Verde (ore 2)
Classifica Girone H
Spagna 1
Capo Verde 1
Uruguay 1
Arabia Saudita 1
Girone I: Francia; Norvegia; Senegal; Iraq
Prima giornata
Francia-Senegal: 3-1
[66′ Mbappé (F); 82′ Barcola (F); 90+5 Mbaye (S); 90+6 Mbappé (F)]
Norvegia-Iraq: 4-1
[29′ Haaland (N); 39′ Hussein (I); 43′ Haaland (N); 76′ Ostigard (N); 90+6 Hussein aut (N)]
Seconda giornata
Lunedì 22 giugno: Francia-Iraq (ore 23)
Martedì 23 giugno: Norvegia-Senegal (ore 2)
Terza giornata (Venerdì 26 giugno)
Norvegia-Francia (ore 21
Iraq-Senegal (ore 21)
Classifica Gruppo I
Francia 3
Norvegia 3
Iraq 0
Senegal 0
Girone J: Argentina; Austria; Algeria; Giordania
Prima giornata
Argentina-Algeria: 3-0
[17; 60′; 76′ Messi]
Austria-Giordania: 3-1
[21′ Schmid (A); 50′ Olwan (G); 76′ Al Arab aut. (N); 90+12 Arnautovic rig. (A)]
Seconda giornata
Lunedì 22 giugno: Argentina-Austria (ore 19)
Martedì 23 giugno: Giordania-Algeria (ore 5)
Terza giornata (Domenica 28 giugno)
Argentina-Giordania (ore 4)
Austria-Algeria (ore 4)
Classifica Girone J
Argentina 3
Austria 3
Algeria 0
Giordania 0
Girone K: Portogallo; Colombia; Uzbekistan; RD Congo
Prima giornata
Mercoledì 17 giugno: Portogallo- RD Congo (ore 19)
Giovedì 18 giugno: Colombia-Uzbekistan (ore 4)
Seconda giornata
Martedì 23 giugno: Portogallo-Uzbekistan (ore 19)
Mercoledì 24 giugno: Colombia- RD Congo (ore 4)
Terza giornata (Domenica 28 giugno)
Portogallo-Colombia (ore 1.30)
Uzbekistan-RD Congo (ore 1.30)
Classifica Girone K
Portogallo
Colombia
RD Congo
Uzbekistan
Girone K: Inghilterra; Croazia; Ghana; Panama
Prima giornata
Mercoledì 17 giugno: Inghilterra-Croazia (ore 22)
Giovedì 18 giugno: Panama-Ghana (ore 1)
Seconda giornata
Martedì 23 giugno: Inghilterra-Ghana (ore 22)
Mercoledì 24 giugno: Croazia-Panama (ore 1)
Terza giornata (sabato 27 giugno)
Inghilterra-Panama (ore 23)
Croazia-Ghana (ore 23)
Classifica Girone K
Inghilterra
Croazia
Ghana
Panama
Dalla fase a gironi si qualificheranno 32 nazionali ai sedicesimi di finale. Passano le prime due di ogni gruppo e le 8 migliori terze. Dai sedicesimi si definirà il tabellone a eliminazione diretta fino alla finale del 19 luglio.