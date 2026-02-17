Atalanta
Chivu perde due pezzi in Champions: ancora out Calhanoglu

Doppia tegola per l‘Inter e Cristian Chivu alla vigilia del match d’andata dei playoff di Champions League in casa del Bodo Glimt.

Questa mattina non voleranno in Norvegia con il resto dei compagni Hakan Calhanoglu e Davide Frattesi, indisponibili per la sfida di domani sera. Il nazionale turco si ferma nuovamente per un affaticamento muscolare al quadricipite della coscia destra, mentre il centrocampista romano è alle prese con una sindrome gastrointestinale con febbre.

Calhanoglu era atteso dal primo minuto vista anche la squalifica che dovrà scontare in campionato con il Lecce ed era rientrato solo sabato dopo oltre un mese nel Derby d’Italia vinto contro la Juventus, entrando nel secondo tempo al posto di Sucic.

Inter, Chivu senza Calhanoglu e Frattesi nella trasferta di Bodo

L’ex Milan sarà valutato giorno per giorno in vista del rientro in campo, con Chivu che spera di ritrovarlo già per il ritorno dell’incrocio di Champions a San Siro con il Bodo Glimt. Zielinski sarà costretto così agli straordinari in mezzo al campo, affiancato da Barella e Mkhitaryan.

Chivu si affiderà al turnover in Europa in tutti i reparti, con Esposito favorito in attacco per affiancare capitan Lautaro Martinez.  L’Inter sosterrà nel pomeriggio la rifinitura per testare il campo sintetico dell’Aspmyra Stadion nel gelo di Bodo, mentre in conferenza oltre al tecnico rumeno interverrà anche Bastoni (al centro delle polemiche dopo l’infuocato big match contro la Juventus).

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

2 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

3 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

4 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

5 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

6 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

7 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 14%

