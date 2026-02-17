Chivu perde due pezzi in Champions: ancora out Calhanoglu

Doppia tegola per l‘Inter e Cristian Chivu alla vigilia del match d’andata dei playoff di Champions League in casa del Bodo Glimt.
Questa mattina non voleranno in Norvegia con il resto dei compagni Hakan Calhanoglu e Davide Frattesi, indisponibili per la sfida di domani sera. Il nazionale turco si ferma nuovamente per un affaticamento muscolare al quadricipite della coscia destra, mentre il centrocampista romano è alle prese con una sindrome gastrointestinale con febbre.
Calhanoglu era atteso dal primo minuto vista anche la squalifica che dovrà scontare in campionato con il Lecce ed era rientrato solo sabato dopo oltre un mese nel Derby d’Italia vinto contro la Juventus, entrando nel secondo tempo al posto di Sucic.
Inter, Chivu senza Calhanoglu e Frattesi nella trasferta di Bodo
L’ex Milan sarà valutato giorno per giorno in vista del rientro in campo, con Chivu che spera di ritrovarlo già per il ritorno dell’incrocio di Champions a San Siro con il Bodo Glimt. Zielinski sarà costretto così agli straordinari in mezzo al campo, affiancato da Barella e Mkhitaryan.
⛔️ #Inter – #Chivu deve rinunciare a #Calhanoglu (affaticamento al quadricipite della coscia destra) e #Frattesi (sindrome gastrointestinale e febbre) per la trasferta di Champions contro il Bodo Glimt 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/D5Pxja8Q6V
— Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 17, 2026
Chivu si affiderà al turnover in Europa in tutti i reparti, con Esposito favorito in attacco per affiancare capitan Lautaro Martinez. L’Inter sosterrà nel pomeriggio la rifinitura per testare il campo sintetico dell’Aspmyra Stadion nel gelo di Bodo, mentre in conferenza oltre al tecnico rumeno interverrà anche Bastoni (al centro delle polemiche dopo l’infuocato big match contro la Juventus).