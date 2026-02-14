Lo scozzese è stato il simbolo del quarto Scudetto. Il suo contratto con il club azzurro scade nel 2028

Quanto ancora il Napoli riuscirà a trattenere McTominay? L’estate prossima potrebbe essere quell’addio, dopo un biennio eccellente da parte dello scozzese, il simbolo del quarto Scudetto azzurro.

A ‘TalkSport’ Leonardo Giammarioli, responsabile dello sviluppo commerciale globale del Napoli, ha ammesso che sarà difficile per il club tenersi stretto il classe ’96: “Sono preoccupato… Guardate lo Stoccarda, volevano tenere Woltemade, ma quando arriva un’offerta di tale calibro non c’è molto che si possa fare. A maggior ragione se il giocatore vuole andarsene. I soldi sono importanti…”.

McTominay ha altri due anni di contratto, tuttavia già da qualche mese si parla di un suo possibile ritorno in Premier. Addirittura proprio al Manchester United, pentitosi di averlo mandato via per 30 milioni: “Prendere calciatori di questo livello è molto difficile, trattenerli lo è ancora di più – ha sottolineato Giammarioli – Per la Serie A è poi complicato tenere il passo con gli altri quattro grandi campionati. Scott è un ragazzo simpatico, saremmo felici dovesse raggiungere uno step di carriera superiore, se lo merita anche se forse non accadrà l’anno prossimo”.

Nel Napoli nessuno è davvero incedibile, però quella di De Laurentiis è notoriamente una bottega carissima. Per strappargli McTominay servirebbe una proposta davvero irrifiutabile.