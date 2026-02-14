L’ex capitano dell’Inter aveva detto sì a un suo approdo in bianconero nelle ultime ore dello scorso calciomercato invernale. Martedì sarà uno degli avversari più temibili
Da possibile rinforzo ad avversario più temibile insieme a Victor Osimhen. Febbraio è il mese della rinascita di Mauro Icardi: dopo il gol al Kayserispor, che per qualche ora è sembrato essere quello dell’addio al Galatasaray, ecco la tripletta all’Eyupspor a quattro giorni dalla supersfida con la Juve valevole per l’andata del playoff Champions.
Quella Juve sfiorata a fine mercato scorso e che in Italia, prima con la maglia della Sampdoria e poi con quella dell’Inter, ha spesso castigato. In 14 partite contro i bianconeri, il classe ’93 di Rosario ha realizzato la bellezza di 8 reti.
“Io di nuovo un incubo per la Juventus? Ovviamente sì… – ha risposto col sorriso Icardi al microfono di ‘BeIN Sports’ dopo l’hat-trick in Galatasaray-Eyupspor – Ho avuto buoni risultati con Inter e Samp, ho segnato molti gol. La Juve era uno dei miei club preferiti. All’epoca avevano grandi, ora è una squadra diversa”.
“Ci stiamo preparando nel migliore dei modi – ha aggiunto Icardi in merito al match contro la squadra di Spalletti – speriamo di vincere anche quella partita e di continuare il nostro cammino”. All’andata il fattore campo potrebbe giocare a favore del ‘Cimbom’: “I nostri tifosi sanno come trasformare questo stadio in un inferno, e noi dobbiamo sfruttarlo al meglio. Vogliamo battere la Juventus perché puntiamo a proseguire il percorso in Champions League”.
Icardi, non solo la Juve in Serie A
I prossimi quattro mesi potrebbero essere pure gli ultimi di Icardi al Galatasaray. L’ex capitano dell’Inter è infatti sempre in scadenza di contratto a fine stagione. Un rinnovo non è impossibile, altrettanto un suo ritorno nella nostra Serie A.
Con la stessa Juve potrebbe riaprirsi il dialogo interrottosi (subito) al termine del calciomercato invernale, non dimenticando che in Italia vanta altri grandi estimatori. Uno di questi è Fabio Paratici, neo Direttore sportivo della Fiorentina. Per Icardi si stanno comunque già muovendo club sauditi, sudamericani e statunitensi.