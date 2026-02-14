Atalanta
L’annuncio di Icardi sulla Juve, si accende il derby d’Italia: “Un inferno”

Foto dell'autore

L’ex capitano dell’Inter aveva detto sì a un suo approdo in bianconero nelle ultime ore dello scorso calciomercato invernale. Martedì sarà uno degli avversari più temibili

Da possibile rinforzo ad avversario più temibile insieme a Victor Osimhen. Febbraio è il mese della rinascita di Mauro Icardi: dopo il gol al Kayserispor, che per qualche ora è sembrato essere quello dell’addio al Galatasaray, ecco la tripletta all’Eyupspor a quattro giorni dalla supersfida con la Juve valevole per l’andata del playoff Champions.

Mauro Icardi in azione in Champions League
Grifone tra sogno e realtà: "Genoa su Icardi" (Ansa Foto) – calciomercato.it

Quella Juve sfiorata a fine mercato scorso e che in Italia, prima con la maglia della Sampdoria e poi con quella dell’Inter, ha spesso castigato. In 14 partite contro i bianconeri, il classe ’93 di Rosario ha realizzato la bellezza di 8 reti.

Io di nuovo un incubo per la Juventus? Ovviamente sì… – ha risposto col sorriso Icardi al microfono di ‘BeIN Sports’ dopo l’hat-trick in Galatasaray-Eyupspor – Ho avuto buoni risultati con Inter e Samp, ho segnato molti gol. La Juve era uno dei miei club preferiti. All’epoca avevano grandi, ora è una squadra diversa”.

“Ci stiamo preparando nel migliore dei modi – ha aggiunto Icardi in merito al match contro la squadra di Spalletti – speriamo di vincere anche quella partita e di continuare il nostro cammino”. All’andata il fattore campo potrebbe giocare a favore del ‘Cimbom’: “I nostri tifosi sanno come trasformare questo stadio in un inferno, e noi dobbiamo sfruttarlo al meglio. Vogliamo battere la Juventus perché puntiamo a proseguire il percorso in Champions League”.

Icardi, non solo la Juve in Serie A

I prossimi quattro mesi potrebbero essere pure gli ultimi di Icardi al Galatasaray. L’ex capitano dell’Inter è infatti sempre in scadenza di contratto a fine stagione. Un rinnovo non è impossibile, altrettanto un suo ritorno nella nostra Serie A.

Icardi esulta dopo un gol col Galatasaray
Icardi, il futuro resta un rebus (AnsaFoto) – Calciomercato.it
Con la stessa Juve potrebbe riaprirsi il dialogo interrottosi (subito) al termine del calciomercato invernale, non dimenticando che in Italia vanta altri grandi estimatori. Uno di questi è Fabio Paratici, neo Direttore sportivo della Fiorentina. Per Icardi si stanno comunque già muovendo club sauditi, sudamericani e statunitensi.

