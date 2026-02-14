Arriva Lewandowski a zero: sarà lui il nuovo centravanti

Svolta improvvisa per quel che concerne il futuro di Robert Lewandowski: ecco dove potrebbe giocare la punta polacca.
A 37 anni suonati, Robert Lewandowski rimane sicuramente uno degli attaccanti più forti in circolazione. L’attaccante polacco è legato al Barcellona da un contratto fino al 30 giugno 2026 e, salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, dirà addio ai blaugrana al termine della stagione in corso.
Nell’ultimo periodo vi abbiamo parlato anche di un sondaggio dell’Inter, ma al momento l’ipotesi più concreta per il futuro di Lewandowski porta direttamente negli Stati Uniti. A rilanciare la clamorosa indiscrezione di mercato è in queste ore ‘ESPN’, secondo cui la dirigenza dei Chicago Fire sarebbe al lavoro per portare il calciatore nella Major League Soccer a parametro zero.
Già in passato il tecnico e direttore sportivo del club statunitense, Gregg Berhalter, aveva incontrato il centravanti di Varsavia classe ’88 per capire le reali possibilità di un suo trasferimento in America e ora la pista appare sempre più calda. Ne sapremo di più nelle prossime settimane, ma alla fine il matrimonio Lewandowski-Chicago Fire potrebbe davvero concretizzarsi.