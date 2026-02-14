Arriva Lewandowski a zero: sarà lui il nuovo centravanti

Svolta improvvisa per quel che concerne il futuro di Robert Lewandowski: ecco dove potrebbe giocare la punta polacca.

A 37 anni suonati, Robert Lewandowski rimane sicuramente uno degli attaccanti più forti in circolazione. L’attaccante polacco è legato al Barcellona da un contratto fino al 30 giugno 2026 e, salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, dirà addio ai blaugrana al termine della stagione in corso.

Nell’ultimo periodo vi abbiamo parlato anche di un sondaggio dell’Inter, ma al momento l’ipotesi più concreta per il futuro di Lewandowski porta direttamente negli Stati Uniti. A rilanciare la clamorosa indiscrezione di mercato è in queste ore ‘ESPN’, secondo cui la dirigenza dei Chicago Fire sarebbe al lavoro per portare il calciatore nella Major League Soccer a parametro zero.

/7 641 FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori 1 / 7 Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore? Danilo D'Ambrosio Francesco Coco Marco Andreolli Christian Chivu Fuorigioco netto. La risposta giusta era un'altra. Bravissimo! L'ex difensore dell'Inter con un gemello calciatore è Danilo D'Ambrosio: suo fratello Dario ha giocato a lungo in Serie C. 2 / 7 Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli? Diego Armando Maradona Marek Hamsik Dries Mertens Edinson Cavani Palo pieno! Mertens ti guarda male dall'alto dei suoi gol. Gol! Dries è il re indiscusso dei bomber azzurri. Dries Mertens è il miglior marcatore nella storia del Napoli con 148 gol totali in tutte le competizioni, davanti a Marek Hamsik (121), Diego Maradona (115) e Edinson Cavani (106). 3 / 7 Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana? Paolo Maldini Giuseppe Bergomi Gianluigi Buffon Simone Pafundi VAR annulla tutto! Pafundi ha scritto la storia azzurra." Esatto! Simone Pafundi, esordio record a 16 anni e 8 mesi. Simone Pafundi è il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana (ultimi 110 anni): ha debuttato l'16 novembre 2022 contro l'Albania a 16 anni, 8 mesi e 2 giorni. Terzo assoluto dietro Gavinelli (1911) e De Vecchi (1910). Buffon esordì a 17 anni, Maldini a 19, Bergomi a 18. 4 / 7 Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra? Totti Maldini Baresi De Rossi No, questa te la rinfacceranno al bar. Risposta esatta: il mister sarebbe fiero di te. L'unica vera 'bandiera' della lista che ha giocato anche in un altro club è Daniele De Rossi, che dopo la Roma è andato al Boca Juniors. 5 / 7 Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A? Bari Brescia Atalanta Lecce Ci sei andato vicino! Esatto! La squadra retrocessa più volte dalla Serie A è il Brescia con 13 discese in B (più di Bari, Lecce e Atalanta). 6 / 7 Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti? Stefan Schwoch Daniele Cacia Massimo Coda Andrea Caracciolo Questa te la segniamo come autogol. Grande! Il recordman con 144 gol in Serie B è Massimo Coda, che ha appena eguagliato Schwoch. Prossima volta lo becchi! 7 / 7 Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane? Juventus Inter Milan Lazio Rigore in movimento! Non è questa la squadra record... Perfetto! I bianconeri ne hanno una valigia piena. La Juventus è la squadra italiana con più Supercoppe Italiane vinte: 9 titoli (ultima nel 2020), davanti a Milan e Inter (entrambi 7) e Lazio (3). Il tuo punteggio è Il punteggio medio è 11% Facebook 0% Ricomincia quiz Valuta questo quiz. Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere! Feedback anonimo Vedi recensione Invia feedback

Già in passato il tecnico e direttore sportivo del club statunitense, Gregg Berhalter, aveva incontrato il centravanti di Varsavia classe ’88 per capire le reali possibilità di un suo trasferimento in America e ora la pista appare sempre più calda. Ne sapremo di più nelle prossime settimane, ma alla fine il matrimonio Lewandowski-Chicago Fire potrebbe davvero concretizzarsi.