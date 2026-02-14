Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Arriva Lewandowski a zero: sarà lui il nuovo centravanti

Foto dell'autore

Svolta improvvisa per quel che concerne il futuro di Robert Lewandowski: ecco dove potrebbe giocare la punta polacca. 

A 37 anni suonati, Robert Lewandowski rimane sicuramente uno degli attaccanti più forti in circolazione. L’attaccante polacco è legato al Barcellona da un contratto fino al 30 giugno 2026 e, salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, dirà addio ai blaugrana al termine della stagione in corso.

Lewandowski esulta dopo un gol col Barcellona
Lewandowski (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Nell’ultimo periodo vi abbiamo parlato anche di un sondaggio dell’Inter, ma al momento l’ipotesi più concreta per il futuro di Lewandowski porta direttamente negli Stati Uniti. A rilanciare la clamorosa indiscrezione di mercato è in queste ore ‘ESPN’, secondo cui la dirigenza dei Chicago Fire sarebbe al lavoro per portare il calciatore nella Major League Soccer a parametro zero.

/7
641

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

2 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

3 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

4 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

5 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

6 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

7 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 11%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Già in passato il tecnico e direttore sportivo del club statunitense, Gregg Berhalter, aveva incontrato il centravanti di Varsavia classe ’88 per capire le reali possibilità di un suo trasferimento in America e ora la pista appare sempre più calda. Ne sapremo di più nelle prossime settimane, ma alla fine il matrimonio Lewandowski-Chicago Fire potrebbe davvero concretizzarsi.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie