Lewandowski in Serie A, arriva a zero: l’annuncio in diretta

Clamoroso annuncio in diretta: una Big di Serie A sta provando a portare Robert Lewandowski in Italia a parametro zero.

Lewandowski in Serie A. A lanciare la clamorosa indiscrezione di mercato è Damiano er Faina in diretta nel corso del consueto appuntamento con ‘Controcalciotv’: “L’Inter sta valutando l’operazione Robert Lewandowski a parametro zero per la prossima stagione. Allo stesso tempo, sono convinto che Marcus Thuram potrebbe lasciare Milano in caso di offerta tra i 60 e 70 milioni di euro”.

Il contratto dell’attaccante polacco classe ’88 con il Barcellona scade il prossimo 30 giugno e, dunque, l’occasione di prendere a zero un campione come l’ex Bayern Monaco sarebbe troppo ghiotta per non provarci.

Lewandowski in, Thuram out: le ultime in casa Inter

Allo stesso tempo, resta da capire quale sarà il futuro di Marcus Thuram che vanta tantissimi estimatori in giro per l’Europa. Marotta non ha alcuna intenzione di privarsene, ma le cose potrebbe cambiare in caso di proposte indecenti.

Grandi movimenti, dunque, per l’attacco dell’Inter che intanto si appresta a scendere in campo nel pomeriggio contro l’Udinese nell’anticipo della 21esima giornata di Serie A.