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Allegri replica a Chivu, poi sul futuro al Milan: “Vedere gli errori fatti”

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Le parole del tecnico rossonero alla vigilia della sfida col Verona valevole per la 33esima giornata di Serie A

Allegri si complimenta con Chivu per lo Scudetto ormai in tasca e replica in modo soft alla sua provocazione sull’obiettivo Champions: “Gli vanno fatti i complimenti perché ha fatto un ottimo lavoro – le sue parole nella conferenza stampa di vigilia della gara col Verona – vincere il campionato al primo anno è motivo di grande orgoglio.

Sulla battuta Champions bisogna vedere in che contesto l’ha detta, però credo che sia normale che l’Inter avesse l’obiettivo dello Scudetto. L’anno scorso lo ha perso per un punto e in queste stagioni fatto anche due finali di Champions”.

Allegri in conferenza stampa
Allegri replica a Chivu, poi sul futuro al Milan: “Vedere gli errori fatti” (Screen canale youtube Ac Milan) – Calciomercato.it

“C’è stato un momento in cui tutti abbiamo sognato di poter competere con l’Inter per lo Scudetto – ha sottolineato Allegri prima di non dare certezza circa la sua permanenza sulla panchina rossonera – Ogni anno si arriva in questo periodo e si dice che quello va di lì e quello va di là: il calcio è bello anche per questo. Nel calcio può succedere di tutto.

Sono stato quattro anni al Milan e ne ho fatti otto alla Juventus, poi sono tornato qui. Per me tanti cambiamenti non sono nel mio DNA. Mi piace lavorare in un club che è un’azienda, che va gestita come tale. Sicuramente non possiamo fare tutto in un giorno: bisogna programmare analizzare, vedere gli errori che sono stati fatti e continuare. Gli step sono due: prima arrivare in Champions e poi programmare il futuro“. Allegri resta un candidato forte alla panchina della Nazionale italiana, nello specifico è uno dei tre assieme ad Antonio Conte e Roberto Mancini.

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