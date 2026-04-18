Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Convocati Roma: la scelta su Wesley e Pisilli e la formazione contro l’Atalanta

Foto dell'autore

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei calciatori disponibili per la partita di questa sera

Si è preso più tempo del previsto Gian Piero Gasperini per comunicare ufficialmente la lista dei convocati per Roma-Atalanta. Il tecnico giallorosso ha aspettato fino all’ultimo per sciogliere gli ultimi dubbi, legati ai recuperi di Niccolò Pisilli Wesley.

Wesley bacia la maglia della Roma
Convocati Roma: la scelta su Wesley e Pisilli e la formazione contro l’Atalanta (Ansa Foto) – asromalive.it

Come prevedibile, il brasiliano nemmeno dopo l’ultimo test ha ottenuto il via libera dello staff medico e non sarà della partita nonostante la sua voglia di giocare. Il centrocampista romano ha invece smaltito la distorsione alla caviglia e sarà a disposizione almeno per la panchina. Ecco la lista dei convocati:

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Pisilli
Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza

Probabili formazioni Roma-Atalanta

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. All. Gasperini
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. All. Palladino

952

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

2 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

3 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

4 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

5 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

6 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

7 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU