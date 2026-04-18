Convocati Roma: la scelta su Wesley e Pisilli e la formazione contro l’Atalanta

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei calciatori disponibili per la partita di questa sera

Si è preso più tempo del previsto Gian Piero Gasperini per comunicare ufficialmente la lista dei convocati per Roma-Atalanta. Il tecnico giallorosso ha aspettato fino all’ultimo per sciogliere gli ultimi dubbi, legati ai recuperi di Niccolò Pisilli e Wesley.

Come prevedibile, il brasiliano nemmeno dopo l’ultimo test ha ottenuto il via libera dello staff medico e non sarà della partita nonostante la sua voglia di giocare. Il centrocampista romano ha invece smaltito la distorsione alla caviglia e sarà a disposizione almeno per la panchina. Ecco la lista dei convocati:

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Pisilli

Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza

Probabili formazioni Roma-Atalanta

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. All. Gasperini

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. All. Palladino