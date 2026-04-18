Napoli-Lazio, decisione pazzesca: panchina per uno dei big più attesi

Aggiornamenti importantissimi in vista della gara di questa sera: fischio d’inizio alle ore 18:00, le ultimissime.

Cresce l’attesa per la sfida tra Napoli e Lazio, valida per la 33esima giornata di Serie A e in programma oggi alle ore 18;00. Entrambe le squadre non hanno vinto nell’ultimo turno di campionato: gli azzurri sono stati bloccati sul pareggio dal Parma, mentre la compagine biancoceleste si è arresa sul campo della Fiorentina.

Conte si affida ancora una volta ai fantastici quattro, ovvero Anguissa, Lobotka, De Bruyne e McTominay mentre in attacco è confermatissimo Hojlund. In casa Lazio, invece, si va verso una clamorosa novità di formazione: per la prima volta in stagione potrebbe rimanere fuori Taylor, a cui Sarri medita di concedere un po’ di riposo in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia con l’Atalanta di mercoledì. Ecco le probabili formazioni del match tra Napoli e Lazio:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri