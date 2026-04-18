Cambiaso nel mirino di un top club, la Juve riflette: le cifre

Cambia di colpo il futuro di Andrea Cambiaso: ecco dove potrebbe giocare l’esterno della Juve l’anno prossimo.

Viene da una stagione di certo non entusiasmante alla Juve dove si è reso protagonista di diverse prestazioni deludenti e in estate Andrea Cambiaso potrebbe davvero cambiare aria. Il laterale classe 2000 vanta diversi estimatori in giro per l’Europa, ma attenzione ora soprattutto alle sirene provenienti dall’Inghilterra.

Lo riferisce ‘Tuttomercatoweb’, secondo cui la dirigenza dell’Arsenal avrebbe intenzione di farsi ufficialmente avanti per Cambiaso, individuato come il rinforzo ideale per la fascia sinistra: la Juve crede molto nel 26enne originario di Genova ma sarebbe pronta a privarsene in caso di un’offerta superiore ai 50 milioni di euro.

Molto dipenderà dal fine di stagione e dall’eventuale qualificazione dei bianconeri alla prossima Champions League, ma una cosa certa: l’Arsenal ha messo gli occhi su Cambiaso e ha tutta l’intenzione di approfondire i discorsi con la Vecchia Signora a giugno.