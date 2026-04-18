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Cambiaso nel mirino di un top club, la Juve riflette: le cifre

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Cambia di colpo il futuro di Andrea Cambiaso: ecco dove potrebbe giocare l’esterno della Juve l’anno prossimo.

Viene da una stagione di certo non entusiasmante alla Juve dove si è reso protagonista di diverse prestazioni deludenti e in estate Andrea Cambiaso potrebbe davvero cambiare aria. Il laterale classe 2000 vanta diversi estimatori in giro per l’Europa, ma attenzione ora soprattutto alle sirene provenienti dall’Inghilterra.

Berardi contro Cambiaso: le pagelle di Juventus-Sassuolo
Cambiaso (Ansa) – Calciomercato.it

Lo riferisce ‘Tuttomercatoweb’, secondo cui la dirigenza dell’Arsenal avrebbe intenzione di farsi ufficialmente avanti per Cambiaso, individuato come il rinforzo ideale per la fascia sinistra: la Juve crede molto nel 26enne originario di Genova ma sarebbe pronta a privarsene in caso di un’offerta superiore ai 50 milioni di euro.

Molto dipenderà dal fine di stagione e dall’eventuale qualificazione dei bianconeri alla prossima Champions League, ma una cosa  certa: l’Arsenal ha messo gli occhi su Cambiaso e ha tutta l’intenzione di approfondire i discorsi con la Vecchia Signora a giugno.

 

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