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Juve, si avvicina il ritorno di Kolo Muani: cifre e dettagli | CM

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L’attaccante si appresta a fare ritorno al Paris Saint-Germain ma la sua permanenza in Francia rischia di avere i giorni contati. 

C’è prima la qualificazione alla prossima edizione della Champions League da conquistare e poi la Juve si potrà concentrare sul calciomercato in entrata. Sono tantissimi i nomi che circolano alla Continassa in vista della prossima stagione, quando la dirigenza di corso Galileo Ferraris conta di mettere a disposizione di Luciano Spalletti una rosa competitiva sia per tornare a vincere lo scudetto che per recitare un ruolo da protagonista anche in Europa.

Kolo Muani, assalto della Juve
Kolo Muani (Ansa) – Calciomercato.it

La priorità rimane, senza ombra di dubbio, l’attacco dove resta incerta la permanenza di Dusan Vlahovic: la Juve spinge per il rinnovo a cifre dimezzate rispetto a quelle attuali, mentre il serbo deve ancora prendere una decisione definitiva.

A prescindere dal futuro di Vlahovic, la Juve farà un altro importante investimento in attacco e tutti gli indizi portano a Kolo Muani che ha già indossato la casacca bianconera da gennaio all’estate 2025 totalizzando 16 presenze e 8 reti. L’attaccante di Bondy lascerà il Tottenham a fine stagione per fare ritorno al Paris Saint-Germain (club proprietario del cartellino), ma la sua permanenza in Francia rischia di avere i giorni contati: il tecnico Luis Enrique lo ha già escluso dal suo progetto tecnico-tattico e, dunque, la dirigenza transalpina sarebbe pronta adesso a privarsi del calciatore anche per una somma inferiore ai 30 milioni di euro. La Juve lo sa ed è pronta a sferrare l’affondo decisivo.

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