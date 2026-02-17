Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Chivu polemico: “Subito un torto a Napoli, ma non abbiamo detto niente”

Foto dell'autore

Le dichiarazioni del tecnico dell’Inter alla vigilia della sfida col Bodo/Glimt valevole per l’andata del playoff Champions

Chivu dice di non voler replicare a Spalletti, poi però lancia una frecciata al tecnico bianconero e suo allenatore ai tempi della Roma. “Non mi interessa ciò che si dice dove c’è un po’ di frustrazione che non è in grado di essere gestita…”

Alla vigilia di Bodo/Glimt-Inter, il tecnico nerazzurro è nevitabilmente tornato su quanto successo durante e soprattutto dopo Inter-Juve: “Ogni domenica c’è un caso del genere (riferendosi a quello di Bastoni-Kalulu, ndr), dai tempi del gol di mano di Maradona. Anche noi abbiamo subito un torto a Napoli, nessuno di noi ha mai detto niente“.

Chivu in conferenza stampa
Le parole di Chivu in conferenza tra Bodo-Inter, Inter-Juve e il caso Bastoni (AnsaFoto) – Calciomercato.it

“Simulazioni solo nel calcio? Se 50 anni fa si fossero prese misure importanti, forse oggi non succederebbe ciò che si vede oggi. Noi ora abbiamo l’obiettivo di portare avanti quello che di buono abbiamo fatto, senza scordarci come siamo stati dipinti ad inizio anno. La reazione è arrivata fino a febbraio e magari qualcuno non è contento…“.

Sulla partita: “Preoccupato per il sintetico? La preoccupazione c’è sempre ed è sull’incolumità dei miei calciatori. La scelta della rifinitura direttamente qui è per abituarci alle condizioni, ma non è detto che serva. Non credo succederanno i miracoli, però saremo pronti a battagliare. Non è la neve a farci effetto, bensì il Bodo e tutto quello che sta facendo. È una squadra che haspirito, qualità e tanti giocatori che stanno facendo bene qui e fuori per la Norvegia”.

/7
701

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

2 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

3 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

4 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

5 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

6 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

7 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 15%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie