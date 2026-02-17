Chivu polemico: “Subito un torto a Napoli, ma non abbiamo detto niente”

Le dichiarazioni del tecnico dell’Inter alla vigilia della sfida col Bodo/Glimt valevole per l’andata del playoff Champions

Chivu dice di non voler replicare a Spalletti, poi però lancia una frecciata al tecnico bianconero e suo allenatore ai tempi della Roma. “Non mi interessa ciò che si dice dove c’è un po’ di frustrazione che non è in grado di essere gestita…”

Alla vigilia di Bodo/Glimt-Inter, il tecnico nerazzurro è nevitabilmente tornato su quanto successo durante e soprattutto dopo Inter-Juve: “Ogni domenica c’è un caso del genere (riferendosi a quello di Bastoni-Kalulu, ndr), dai tempi del gol di mano di Maradona. Anche noi abbiamo subito un torto a Napoli, nessuno di noi ha mai detto niente“.

“Simulazioni solo nel calcio? Se 50 anni fa si fossero prese misure importanti, forse oggi non succederebbe ciò che si vede oggi. Noi ora abbiamo l’obiettivo di portare avanti quello che di buono abbiamo fatto, senza scordarci come siamo stati dipinti ad inizio anno. La reazione è arrivata fino a febbraio e magari qualcuno non è contento…“.

Sulla partita: “Preoccupato per il sintetico? La preoccupazione c’è sempre ed è sull’incolumità dei miei calciatori. La scelta della rifinitura direttamente qui è per abituarci alle condizioni, ma non è detto che serva. Non credo succederanno i miracoli, però saremo pronti a battagliare. Non è la neve a farci effetto, bensì il Bodo e tutto quello che sta facendo. È una squadra che haspirito, qualità e tanti giocatori che stanno facendo bene qui e fuori per la Norvegia”.