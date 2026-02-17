Il tecnico bianconero ha replicato al collega nerazzurro alla vigilia della sfida di Champions col Galatasaray

In casa Juve è vigilia della sfida col Galatasaray, valevole per l’andata del playoff Champions, ma l’argomento principe resta il derby d’Italia con l’Inter. A ‘Sky Sport’, prima della conferenza stampa, Luciano Spalletti è andato giù a muso duro prendendo le difese di Kalulu, espulso ingiustamente da La Penna.

Il tecnico bianconero ha chiamato in causa il collega Chivu, anni fa allenato alla Roma, il quale dopo la partita è andato contro il difensore francese (“da ammonito le mani devi tenertele a casa”) pur di tutelare Bastoni.

“Quello che mi spiace – ha detto Spalletti – è che un bravo ragazzo come Kalulu, dopo aver subito due torti colossali, si debba prendere del bischero da Chivu che gli dice come si deve comportare. Questo è difficilmente accettabile, inoltre darebbe la possibilità di parlare dei giocatori dell’Inter, cosa che io non devo fare. Cristian lo conosco bene, si sarà accorto di aver sbagliato”.

“Paradossalmente abbiamo fatto meglio quando siamo stati in 10 – ha sottolineato Spalletti chiudendo sulla sfida di sabato – C’è dispiacere perchè io non posso allenare quello che certe situazioni creano. Niente mani in tasca…“.