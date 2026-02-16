Atalanta
Tudor ha i giorni contati: un italiano al suo posto sulla panchina del Tottenham

Altro colpo di scena per quel che concerne la panchina del Tottenham a poche ore dall’ufficialità dell’arrivo di Igor Tudor. 

Igor Tudor torna in panchina dopo la separazione definitiva dalla Juventus e allenerà il Tottenham. Ecco infatti il comunicato ufficiale apparso sui canali del club inglese: “Siamo lieti di confermare la nomina di Igor Tudor ad allenatore della squadra maschile fino al termine della stagione, subordinatamente al permesso di lavoro. Igor si unisce a noi con un obiettivo chiaro: migliorare le prestazioni, ottenere risultati e farci risalire in classifica in Premier League. Il suo mandato è chiaro: portare organizzazione, intensità e competitività alla squadra in una fase decisiva della stagione”.

De Zerbi durante una partita del Marsiglia
De Zerbi (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Quella di Tudor, però, potrebbe essere una scelta temporanea. Secondo quanto riferito dai principali bookmaker e dal ‘Quotidiano Sportivo’, sarà Roberto De Zerbi a sedere sulla panchina del Tottenham la prossima estate, proprio al posto del tecnico croato.

Per De Zerbi, che qualche giorno fa ha lasciato il Marsiglia, si tratterebbe di un clamoroso ritorno nel campionato inglese dove ha già allenato il Brighton dal 2022 al 2024.

