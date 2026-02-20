Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Accordo vicinissimo con Ancelotti: dove allenerà l’anno prossimo

Foto dell'autore

Svolta improvvisa nel futuro di Carlo Ancelotti: l’annuncio arriva in diretta e lascia i tifosi a bocca aperta. 

Si è seduto sulla panchina del Brasile lo scorso maggio e la sua avventura alla guida della Nazionale verdeoro continuerà ancora per diverse stagioni. Carlo Ancelotti, dunque, rinnoverà il suo attuale contratto che scade dopo i Mondiali del 2026, a cui Vinicius e compagni arrivano dopo il quinto posto ottenuto nel girone sudamericano alle spalle di Argentina ed Ecuador e a pari punti con  Colombia, Uruguay e Paraguay.

Ancelotti in conferenza stampa
Ancelotti (ANSA) – Calciomercato.it

A confermare l’accordo ormai vicinissimo è lo stesso Ancelotti nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Movistar’: “Quasi sicuramente rinnoverò il mio contratto per altri 4 anni, per me si tratta di un nuovo lavoro e ne sono davvero colpito“.

Niente da fare, dunque, per tutte le squadre interessate al 66enne originario di Reggiolo che ha scelto di continuare la propria esperienza alla guida della Nazionale brasiliana. Il sogno è quello di vincere il Mondiale 2026 e per un allenatore top come Carlo Ancelotti nulla è impossibile.

/7
909

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

2 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

3 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

4 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

5 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

6 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

7 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie