Accordo vicinissimo con Ancelotti: dove allenerà l’anno prossimo

Svolta improvvisa nel futuro di Carlo Ancelotti: l’annuncio arriva in diretta e lascia i tifosi a bocca aperta.

Si è seduto sulla panchina del Brasile lo scorso maggio e la sua avventura alla guida della Nazionale verdeoro continuerà ancora per diverse stagioni. Carlo Ancelotti, dunque, rinnoverà il suo attuale contratto che scade dopo i Mondiali del 2026, a cui Vinicius e compagni arrivano dopo il quinto posto ottenuto nel girone sudamericano alle spalle di Argentina ed Ecuador e a pari punti con Colombia, Uruguay e Paraguay.

A confermare l’accordo ormai vicinissimo è lo stesso Ancelotti nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Movistar’: “Quasi sicuramente rinnoverò il mio contratto per altri 4 anni, per me si tratta di un nuovo lavoro e ne sono davvero colpito“.

Niente da fare, dunque, per tutte le squadre interessate al 66enne originario di Reggiolo che ha scelto di continuare la propria esperienza alla guida della Nazionale brasiliana. Il sogno è quello di vincere il Mondiale 2026 e per un allenatore top come Carlo Ancelotti nulla è impossibile.