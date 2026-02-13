Crespo risolleva un San Paolo nel caos: imbattuto da cinque partite

Il Tricolor sta vivendo il peggior momento della sua storia. I tifosi si aggrappano al tecnico argentino, tornato dopo l’esperienza del 2021
Per fortuna che c’è lui in panchina. Un passato che lo ha visto tra i migliori bomber del panorama calcistico mondiale, un presente da allenatore concreto con la capacità di toccare sempre le corde giuste. Di incidere, anche in situazioni ad alto tasso di difficoltà come quella del San Paolo.
Il ‘Tricolor’ è nel caos, nel pieno di una tempesta. Probabilmente nel momento peggiore della sua storia quasi centenaria. Il presidente Júlio Casares è stato appena rimosso tramite un processo di impeachment, con l’accusa di appropriazione indebita e altre manovre che coinvolgevano i palchi VIP dello stadio Morumbi.
Per non bastare, a tutto ciò si sono aggiunti problemi relativi al mancato pagamento degli stipendi dei giocatori, che hanno inevitabilmente appesantito il clima all’interno della squadra e del club.
La stagione sembrava destinata a un sicuro fallimento, invece il San Paolo è ripartito alla grande. Il ‘Tricolor’ è imbattuto da cinque gare: un pareggio e quattro vittorie. Due su tre del Brasileirao, dove ora occupa il 2° posto con 7 punti, a pari merito con prima, terza e quarta in classifica.
San Paolo, Crespo l’uomo della provvidenza
Il tecnico argentino, che in Italia ha indossato le maglie di Parma, Lazio, Inter e Milan, ha già vinto due derby, quelli contro Flamengo e Santos (nel campionato Paulista). L’eccellente lavoro di Crespo, tecnico-tattico ma soprattutto mentale su ambiente e giocatori, è sotto gli occhi di tutti. Per i tifosi del San Paolo, ed è normale che sia così, è una sorta di uomo della provvidenza, la figura a cui aggrapparsi in un momento drammatico sportivamente parlando.
Visualizza questo post su Instagram
Cinquantuno anni a luglio, Crespo è tornato al San Paolo quattro anni dopo la prima esperienza, conclusasi con la vittoria del Paulista. Nel mezzo quelle negli Emirati Arabi e in Qatar: con l’Al-Ain ha vinto anche la Champions asiatica, con l’Al-Duhail il campionato qatariota. Crespo sa come si vince, è un qualcosa che ha imparato da calciatore, e per il futuro spera in una chiamata dall’Europa, magari da quella Serie A nella quale ha trascorso gli anni forse più belli della sua carriera da calciatore.