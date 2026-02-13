Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Crespo risolleva un San Paolo nel caos: imbattuto da cinque partite

Foto dell'autore

Il Tricolor sta vivendo il peggior momento della sua storia. I tifosi si aggrappano al tecnico argentino, tornato dopo l’esperienza del 2021

Per fortuna che c’è lui in panchina. Un passato che lo ha visto tra i migliori bomber del panorama calcistico mondiale, un presente da allenatore concreto con la capacità di toccare sempre le corde giuste. Di incidere, anche in situazioni ad alto tasso di difficoltà come quella del San Paolo.

Crespo di ritorno al San Paolo
San Paolo nel caos, meno male che c’è Crespo: ha già battuto Flamengo e Santos (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il ‘Tricolor’ è nel caos, nel pieno di una tempesta. Probabilmente nel momento peggiore della sua storia quasi centenaria. Il presidente Júlio Casares è stato appena rimosso tramite un processo di impeachment, con l’accusa di appropriazione indebita e altre manovre che coinvolgevano i palchi VIP dello stadio Morumbi.

Per non bastare, a tutto ciò si sono aggiunti problemi relativi al mancato pagamento degli stipendi dei giocatori, che hanno inevitabilmente appesantito il clima all’interno della squadra e del club.

La stagione sembrava destinata a un sicuro fallimento, invece il San Paolo è ripartito alla grande. Il ‘Tricolor’ è imbattuto da cinque gare: un pareggio e quattro vittorie. Due su tre del Brasileirao, dove ora occupa il 2° posto con 7 punti, a pari merito con prima, terza e quarta in classifica.

San Paolo, Crespo l’uomo della provvidenza

Il tecnico argentino, che in Italia ha indossato le maglie di Parma, Lazio, Inter e Milan, ha già vinto due derby, quelli contro Flamengo e Santos (nel campionato Paulista). L’eccellente lavoro di Crespo, tecnico-tattico ma soprattutto mentale su ambiente e giocatori, è sotto gli occhi di tutti. Per i tifosi del San Paolo, ed è normale che sia così, è una sorta di uomo della provvidenza, la figura a cui aggrapparsi in un momento drammatico sportivamente parlando.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da São Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

/7
634

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

2 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

3 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

4 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

5 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

6 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

7 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 10%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Cinquantuno anni a luglio, Crespo è tornato al San Paolo quattro anni dopo la prima esperienza, conclusasi con la vittoria del Paulista. Nel mezzo quelle negli Emirati Arabi e in Qatar: con l’Al-Ain ha vinto anche la Champions asiatica, con l’Al-Duhail il campionato qatariota. Crespo sa come si vince, è un qualcosa che ha imparato da calciatore, e per il futuro spera in una chiamata dall’Europa, magari da quella Serie A nella quale ha trascorso gli anni forse più belli della sua carriera da calciatore.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie