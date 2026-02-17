Atalanta
Torna Mourinho: sarà lui il nuovo allenatore l’anno prossimo

Esplode la bomba per quel che concerne il futuro di José Mourinho: la clamorosa indiscrezione arriva dalla Spagna. 

Tra poche ore guiderà il Benfica nella gara di andata degli spareggi Champions League contro il Real Madrid, ma a fine stagione le strade di José Mourinho e della compagine spagnola potrebbero tornare a incrociarsi. Lo Special One, infatti, potrebbe tornare ad allenare i Blancos dopo l’esperienza dal 2010 al 2013. 

A rilanciare la clamorosa indiscrezione di mercato è in queste ore il quotidiano ‘As’, secondo cui il presidente Florentino Perez starebbe pensando di affidarsi ad un allenatore esperto dopo l’esonero di Xabi Alonso e la gestione Arbeloa e il nome in cima alla sua lista dei desideri sarebbe proprio quello di Mourinho.

Il portoghese, al momento, è concentrato solo sul campo e sullo spareggio da brividi proprio contro Mbappé e compagni, poi ci sarà tempo per pensare al futuro e ad un nuovo possibile matrimonio col Real. Una clamorosa indiscrezione di mercato che in queste ore la lasciato tutti senza parole in Spagna.

 

