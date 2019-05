NAPOLI RODRIGO ATLETICO MADRID / Con un secondo posto e una qualificazione alla Champions League ormai assicurati da tempo, il Napoli di Carlo Ancelotti sta sondando il terreno per i colpi in vista del calciomercato estivo. E per l'attacco uno dei nomi più caldi porta in Spagna, più precisamente a Valencia.

Da tempo, infatti, agli azzurri, piace, attaccante del club spagnolo e della nazionale iberica. CLICCA QUI per seguire tutte le trattative in tempo reale.

Il giocatore però è nel mirino anche di altre società come il Barcellona e, come riporta 'Marca', nelle ultime ore pare essersi fatto sotto anche l'Atletico Madrid. Al momento non sembra esserci nulla di concreto, ma l'attaccante ha l'apprezzamento di Simeone e potrebbe essere lui il colpo in attacco per il mercato estivo dei 'Colchoneros'.

