JUVENTUS SARRI / Non solo l'Italia: la ricerca di un allenatore da parte della Juventus dopo l'addio di Allegri occupa le pagine di giornali e siti in tutto il mondo. L'Inghilterra sembra essere la base di partenza di tutte le trattative. Dai contatti con Klopp all'idea Pochettino fino ad arrivare a Guardiola e Sarri. Proprio il tecnico del Chelsea sembrerebbe essere in pole, anche se dall'Inghilterra è arrivata la voce dell'intenzione dei 'Blues' di andare avanti con il manager italiano per consentire a Lampard di accumulare un altro anno di esperienza prima del cambio in panchina. Lo ha scritto Duncan Wright sul 'Sun' e Calciomercato.it lo ha intervistato in esclusiva per sentire la sua opinione sul futuro dell'ex tecnico del Napoli.

"Secondo me il Chelsea ha detto a Sarri che non lo esonereranno, non c'è questa volontà.

Ma non si opporranno al trasferimento alla Juventus se il club italiano pagherà la penale di circa 5,5 milioni di euro". Una conferma che - se davvero dovesse verificarsi - sarebbe comunque temporanea: come prenderebbe Sarri una conferma a 'scadenza': "Sono sicuro che ovviamente non sarebbe felice, ma come tutti i manager non rinuncerebbe a un contratto così importante. Quest'anno ha continuato a lavorare nonostante i tanti problemi, immagino che accadrebbe lo stesso anche la prossima stagione".

Già perché nell'annata che sta per terminare, Sarri ha dovuto affrontare diverse difficoltà a partire dal rapporto non idilliaco con i tifosi: "Una sua conferma non renderebbe felice i fan- dice Wright -, ma il Chelsea in passato ha già preso decisioni che andavano contro il parere dei sostenitori (sostenevano Ranieri e lo hanno esonerato per prendere Mourinho). Nessuno sa veramente come sarà l'atmosfera a Stamford Bridge la prossima stagione, ma vincendo l'Europa League, il rapporto tra Sarri e i tifosi avrebbe una grande spinta". Il tecnico di Figline ci riuscirà? "Sono convinto che il Chelsea vincerà la finale in maniera convincente", conclude il giornalista inglese. Un trofeo per restare in Premier o ritornare in Italia da vincente nella squadra più vincente della Serie A?

