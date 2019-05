ROMA TORINO RINCON PETRACHI / Anche prima dell'annuncio ufficiale sull'addio di Daniele De Rossi, gli addetti ai lavori avevano individuato nel centrocampo della Roma uno dei reparti da rinforzare in vista della prossima stagione. Partito già da tempo, il casting in mediana verrà per forza di cose indirizzato anche dalle caratteristiche tecnico-tattiche del prossimo allenatore giallorosso.

Come detto, Gasperini ha già raggiunto un'intesa di massima con il club capitolino e in caso di definitiva fumata bianca potrebbe indirizzare la ricerca verso un maggior dinamismo. Tra i profili che piacciono all'attuale allenatore dell'e a, dobbiamo annoverare anche quello di Thomas. Il venezuelano conosce molto bene i meccanismi di Gasp, sotto la cui guida ha disputato ben 65 partite con la maglia del, e potrebbe fare al caso della Roma nelle rotazioni in mediana. Pilastro deldi, l'ex Juve non è tuttavia sul mercato e dopo il caso Petrachi, Urbanonon vedrà certamente di buon occhio una cessione ai giallorossi.