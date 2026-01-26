Ansia Roma, infortunio per Koné: la frase di Gasperini, i tempi di recupero e quali partite salterà

Il centrocampista francese ha accusato un problema muscolare che non lascia presagire nulla di buono: il rischio che stia fuori diverse settimane c’è

La Roma porta a casa un pareggio deludente per la prestazione messa in campo col Milan, ma al tempo stesso soddisfacente visto come si era messa la partita. Un vantaggio beffardo quello dei rossoneri, ma la reazione è stata importante: i giallorossi non si sono persi d’animo e sono tornati ad attaccare trovando il rigore dell’1-1. Un peccato per la squadra di Gasperini, che esce sostanzialmente con tante conferme e la buona notizia di una crescita costante. Anche grazie a un Malen che sembra aver cambiato del tutto la Roma in attacco.

Le brutte notizie però ci sono state per i giallorossi, non solo legate al risultato. Perché nella ripresa si è fatto male Manu Koné e l’atteggiamento del corpo e l’espressione del viso sono stati senza dubbio molto preoccupanti. Perché il francese dopo un corpo a corpo con Rabiot ha sentito tirare il flessore della coscia e si è accasciato. E poi si è dovuto arrendere, uscendo dal campo con enorme difficoltà, zoppicando totalmente, coprendosi il volto con la maglia, sconsolatissimo. Una bella tegola in un momento complicatissimo e decisivo tra campionato ed Europa League.

La prima diagnosi è arrivata già ieri sera per bocca del mister Gasperini, protagonista di un siparietto mentre andava via dalla conferenza stampa. “Si è stirato!”, ha bisbigliato ai giornalisti nascondendosi dal responsabile ufficio stampa che lo ha simpaticamente ‘bacchettato’. Gasp rideva, ma l’impressione è che in queste ore avrà molta poca voglia di sorridere. Tra oggi e domani è atteso il responso degli esami strumentali, ma lo scenario è che si tratti di lesione, probabilmente di medio grado. Tempi? Il rischio è che stia fuori circa un mese. Saltando così Panathinaikos, Udinese, Cagliari, Napoli e forse Cremonese (weekend del 22 febbraio). La speranza è che sia a disposizione per lo scontro diretto della settimana successiva all’Olimpico contro la Juventus.