Infortunio Koné, stop lungo: il sostituto può arrivare dall’Inter

Cambiano i piani della Roma dopo il pesante infortunio occorso a Manu Koné: ecco chi potrebbe arrivare al suo posto.

Al minuto 59 della sfida contro il Milan, si è accasciato a terra dopo un contrasto con Rabiot ed è stato sostituito da Pisilli. Ora la Roma trema per le condizioni fisiche di Manu Koné: gli esami delle prossime ore faranno luce sul problema accusato al flessore della gamba destra, ma il centrocampista francese quasi sicuramente sarà costretto a restare fermo ai box per diverse settimane.

In virtù di questo ko, cambiano le strategie di calciomercato della Roma in questi ultimissimi giorni di gennaio: i giallorossi sono in piena corsa tra campionato ed Europa League e la coperta in mezzo al campo rischia di essere corta, dopo l’infortunio occorso a Koné.

Occhio, dunque, ad eventuali operazioni in entrata con Davide Frattesi che resta in cima alla lista dei desideri della dirigenza capitolina e del tecnico Gasperini: il 26enne romano gioca pochissimo all’Inter e non avrebbe problemi a trasferirsi nella Capitale. Resta da convincere il club nerazzurro, ma la Roma ci proverà: questo è sicuro.