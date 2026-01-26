Atalanta
Sancho in Serie A, la Roma si inserisce nella corsa

La Roma torna sulle tracce di Jadon Sancho per rinforzare il proprio reparto avanzato. I giallorossi, dopo gli acquisti di Malen, Robinio Vaz e Venturino, sarebbero alla ricerca di un nuovo calciatore offensivo per la seconda parte di stagione e sarebbero tornati sulle tracce di Jadon Sancho, attaccante di proprietà del Manchester United, ma in prestito all’Aston Villa.

Jadon Sancho
Sancho verso la Serie A

Sul calciatore c’è anche l’interesse del Napoli che starebbe valutando i termini dell’eventuale trattativa per cercare di capire se ci siano i margini per portarlo in Serie A.

Stando a quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, anche la Roma si sarebbe inserita nella corsa al calciatore inglese con i giallorossi che vorrebbero la punta in prestito secco. Un affare non semplice e che vedrebbe coinvolte sia l’Aston Villa che il Manchester United con i capitolini che resteranno alla finestra, pronti ad approfittarne nel caso in cui si dovessero aprire delle possibilità interessanti.

