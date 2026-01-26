Dall’Atalanta alla Roma: Gasperini riabbraccia un suo pupillo

Roma particolarmente attiva sul mercato: ecco le ultime in casa giallorossa dopo il pareggio interno contro il Milan.

Dopo il pareggio interno ottenuto contro il Milan, la Roma tiene d’occhio il calciomercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini. Una delle priorità della dirigenza capitolina è un esterno mancino, dal momento che sembra ormai imminente il ritorno anticipato di Tsimikas al Liverpool.

L’ultima idea della Roma è un vecchio pupillo di Gian Piero Gasperini, ovvero Matteo Ruggeri che l’estate scorsa ha salutato l’Atalanta per trasferirsi all’Atletico Madrid. L’attuale tecnico giallorosso – secondo quanto riportato dall’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’ – farebbe carte false pur di tornare ad allenare il 23enne originario di San Giovanni Bianco.

La Roma spinge per il prestito con diritto di riscatto, ma a Madrid sono pronti a cedere il calciatore soltanto con un obbligo a fine stagione. Attenzione, dunque, a questa pista e alle prossime ore che potrebbero essere decisive per una eventuale fumata bianca.