CALCIOMERCATO ROMA BENITEZ NEWCASTLE / Rafa Benitez non allenerà la Roma nella prossima stagione.

Secondo quanto rivelato da 'Tuttosport', il tecnico exavrebbe trovato l'accordo con la proprietà delper quanto riguarda la programmazione del mercato estivo. Gli inglesi infatti sembrano disposti a porre in essere investimenti importanti in linea con le ambizioni dell'allenatore: la volontà di entrambe le parti sarebbe quella di riportare il club in Europa.

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui