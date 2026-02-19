Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Infortunio McTominay, cambiano i programmi: quando rientra

Foto dell'autore

Ci sono aggiornamenti importantissime sulle condizioni fisiche di Scott McTominay: i tifosi del Napoli incrociano le dita. 

Domenica pomeriggio, alle ore 15:00, Atalanta e Napoli si affrontano in una delle sfide più attese della 26esima giornata di Serie A. I padroni di casa vogliono rialzare la testa dopo il ko contro il Borussia Dortmund in Champions e avvicinarsi ulteriormente alla zona Champions League, mentre gli azzurri puntano a tornare al successo dopo il pari interno contro la Roma nell’ultimo turno.

Antonio Conte
Conte (Ansa Foto) – calciomercato.it

Intanto, arrivano buonissime notizie per Antonio Conte a pochi giorni dal match contro la squadra di Palladino. Scott McTominay – che era stato costretto ad alzare bandiera bianca al termine del primo tempo nella partita contro il Genoa – sembra ormai aver smaltito definitivamente l’infiammazione al gluteo e si candida per tornare tra i convocati del Napoli.

Il 29enne scozzese è imprescindibile sia per quanto riguarda gli equilibri tattici del club partenopeo sia per il suo peso in zona gol e, dunque, i tifosi del Napoli si augurano di vederlo in campo già domenica pomeriggio contro la Dea.

/7
728

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

2 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

3 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

4 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

5 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

6 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

7 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 16%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie