Infortunio McTominay, cambiano i programmi: quando rientra

Ci sono aggiornamenti importantissime sulle condizioni fisiche di Scott McTominay: i tifosi del Napoli incrociano le dita.
Domenica pomeriggio, alle ore 15:00, Atalanta e Napoli si affrontano in una delle sfide più attese della 26esima giornata di Serie A. I padroni di casa vogliono rialzare la testa dopo il ko contro il Borussia Dortmund in Champions e avvicinarsi ulteriormente alla zona Champions League, mentre gli azzurri puntano a tornare al successo dopo il pari interno contro la Roma nell’ultimo turno.
Intanto, arrivano buonissime notizie per Antonio Conte a pochi giorni dal match contro la squadra di Palladino. Scott McTominay – che era stato costretto ad alzare bandiera bianca al termine del primo tempo nella partita contro il Genoa – sembra ormai aver smaltito definitivamente l’infiammazione al gluteo e si candida per tornare tra i convocati del Napoli.
Il 29enne scozzese è imprescindibile sia per quanto riguarda gli equilibri tattici del club partenopeo sia per il suo peso in zona gol e, dunque, i tifosi del Napoli si augurano di vederlo in campo già domenica pomeriggio contro la Dea.