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Napoli, ribaltone Allegri: De Laurentiis cambia le carte in tavola

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Massimiliano Allegri è stato scelto da Aurelio De Laurentiis come nuovo allenatore del Napoli per la prossima stagione anche se continua a mancare la firma considerato il fatto che il tecnico livornese dovrà ancora liberarsi dal Milan.

Massimiliano Allegri
Cambia l’offerta del Napoli per Allegri (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli sarebbe pronto a cambiare idea per quello che riguarda il contratto da mettere sul piatto per portare il tecnico all’ombra del Vesuvio. La volontà di De Laurentiis, infatti, sarebbe quella di offrire un triennale al tecnico, un anno in più rispetto al biennale che era stato proposto inizialmente.

Una conferma ulteriore di come la dirigenza del Napoli ritenga Massimiliano Allegri l’allenatore giusto per dare vita a un nuovo progetto in casa azzurra dopo quello targato Antonio Conte che ha portato uno scudetto e una Supercoppa italiana nell’arco di due anni.

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