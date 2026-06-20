Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Inter, altro colpo da sogno dopo Palestra: c’è la conferma

Foto dell'autore

Nerazzurri letteralmente scatenati sul mercato in vista della prossima stagione: pronto il doppio colpo, i dettagli. 

Dopo la conquista dello scudetto, l’Inter ha un solo obiettivo: rinforzare la rosa per confermarsi in Italia e per recitare un ruolo da protagonista assoluta anche in Europa. Proprio per questo motivo, il presidente Marotta è al lavoro per portare a Milan elementi di caratura internazionale, in grado di far compiere il definitivo salto di qualità alla squadra allenata da Chivu.

Marotta: copertina Inter
Marotta (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

In attesa di definire l’affare Palestra con l’Atalanta, a cui andranno circa 50 milioni bonus compresi, la società nerazzurra potrebbe presto mettere a segno un altro super colpo in entrata. A confermarlo è in queste ore il direttore di ‘TuttoMercatoWeb’, Niccolò Ceccarini, secondo cui l’Inter sarebbe infatti molto vicina all’acquisto di Curtis Julian Jones, centrocampista del Liverpool e della nazionale inglese classe 2001.

I Reds chiedono 30 milioni di euro per il cartellino del calciatore e l’investimento potrebbe essere finanziato dalla vendita di Frattesi: Inter, dunque, scatenata in entrata e in uscita.

5342

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

2 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

3 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

4 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

5 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

6 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

7 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 23%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU