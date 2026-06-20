Inter, altro colpo da sogno dopo Palestra: c’è la conferma

Nerazzurri letteralmente scatenati sul mercato in vista della prossima stagione: pronto il doppio colpo, i dettagli.

Dopo la conquista dello scudetto, l’Inter ha un solo obiettivo: rinforzare la rosa per confermarsi in Italia e per recitare un ruolo da protagonista assoluta anche in Europa. Proprio per questo motivo, il presidente Marotta è al lavoro per portare a Milan elementi di caratura internazionale, in grado di far compiere il definitivo salto di qualità alla squadra allenata da Chivu.

In attesa di definire l’affare Palestra con l’Atalanta, a cui andranno circa 50 milioni bonus compresi, la società nerazzurra potrebbe presto mettere a segno un altro super colpo in entrata. A confermarlo è in queste ore il direttore di ‘TuttoMercatoWeb’, Niccolò Ceccarini, secondo cui l’Inter sarebbe infatti molto vicina all’acquisto di Curtis Julian Jones, centrocampista del Liverpool e della nazionale inglese classe 2001.

I Reds chiedono 30 milioni di euro per il cartellino del calciatore e l’investimento potrebbe essere finanziato dalla vendita di Frattesi: Inter, dunque, scatenata in entrata e in uscita.